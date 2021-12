Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily nostrana per l'episodio di giovedì 16 dicembre raccontano che Tina (Neva Leoni) annuncerà la propria decisione di non sottoporsi all'intervento alle corde vocali, mentre Stefania (Grace Ambrose) e Gemma (Gaia Bavaro) saranno concordi sul fatto che Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) regolarizzino il loro rapporto. Dora (Mariavittoria Cozzella), invece, leggerà il bigliettino dei desideri di Nino (Luca Grispini), nel frattempo Gemma racconterà un episodio del suo passato a Marco (Moisé Curia).

Armando (Pietro Genuardi), infine, confesserà a Salvatore Emanuel Caserio) di provare dei sentimenti profondi per Agnese (Antonella Attili).

Tina annuncerà la propria decisione di non sottoporsi all'operazione alle corde vocali

Le anticipazioni della soap opera italiana per la puntata di giovedì 16 dicembre rivelano che Tina, dopo aver deciso di non sottoporsi all'operazione alle corde vocali per stare accanto alla madre Agnese, deciderà di annunciare la propria scelta in merito.

Gemma e Stefania, invece, accantoneranno i loro dissapori da sorellastre e riusciranno ad essere d'accordo almeno su una questione, ovvero che Veronica ed Ezio debbano regolarizzare al più presto il loro rapporto amoroso.

Dora leggerà il bigliettino dei desideri di Nino e ne rimarrà turbata

Gli spoiler della fiction daily nostrana per l'episodio di giovedì 16 dicembre anticipano che Nino appenderà il suo bigliettino dei desideri nell'albero di Natale del Paradiso come da tradizione.

La curiosità di Dora a riguardo, però, sarà talmente tanta che la Venere deciderà di leggere ciò che ha scritto il giovane seminarista, rimanendone turbata.

Anche Armando, una volta apprese le parole del bigliettino dei desideri, vorràchiedere lumi a riguardo a Nino.

Gemma aprirà il suo cuore a Marco

Le trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata n° 69 della sesta stagione riportano che Gemma sceglierà di aprire il suo cuore a Marco raccontandogli di un episodio legato al suo passato.

Il giornalista sarà toccato dalla rivelazione della giovane Zanatta.

Flora, nel mentre, prenderà un'importante decisione: la stilista sceglierà di non proseguire sulla questione Ravasi denunciando i Guarnieri.

Salvatore e Armando, infine, avranno un doveroso chiarimento, in seguito al quale il capo magazziniere dell'atelier si sentirà finalmente libero di confessare al giovane Amato i profondi sentimenti che prova nei confronti di Agnese.