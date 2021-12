Cambio programmazione in arrivo per le reti Mediaset in questa stagione televisiva 2021/2022. Le anticipazioni delle prossime settimane rivelano che ci saranno delle modifiche legate al palinsesto di Canale 5, dove si assisterà allo stop per Scene da un matrimonio, il programma condotto quest'anno da Anna Tatangelo e premiato dagli ascolti. Spazio anche ad una pausa per Uomini e donne e Verissimo, due trasmissioni super amate dal pubblico che osserveranno un periodo di stop per il periodo delle feste natalizie.

Stop per Anna Tatangelo su Canale 5: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione riguarderà in primis la fascia del sabato pomeriggio dato che il prossimo 4 dicembre andrà in onda l'ultima puntata di Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo tornato in onda su Canale 5 a distanza di anni dalle ultime edizioni condotte da Mengacci.

Settimana dopo settimana, Scene da un matrimonio ha saputo conquistare una media di circa due milioni di spettatori con picchi di share del 16%: numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia di vincere la gara ascolti della fascia oraria del primo pomeriggio.

Tuttavia dall'11 dicembre in poi, ci sarà lo stop del programma di Anna Tatangelo e al momento non si sa ancora se la trasmissione riprenderà nel 2022.

Scene da un matrimonio si ferma

Sebbene siano partiti i casting per cercare le nuove storie da raccontare in Scene da un matrimonio, Mediaset non si è ancora pronunciata sul futuro della trasmissione e quindi al momento non si sa quando e se andranno in onda altre puntate di questo programma.

In attesa di scoprire le sorti della trasmissione di Anna Tatangelo, il cambio programmazione per le reti del Biscione riguarderà anche Uomini e donne, Amici 21 e Verissimo.

Per le trasmissioni di Maria De Filippi è previsto un periodo di stop durante il periodo delle feste natalizie e la stessa situazione toccherà anche al programma condotto da Silvia Toffanin, leader della fascia ascolti del weekend.

Stop per Amici 21 e Verissimo: cambio programmazione Mediaset

Uomini e donne e Amici 21 saranno sospesi verso metà dicembre per diverse settimane: le due trasmissioni non andranno in onda a ridosso del periodo delle feste di Natale, quando saranno sostituite da un ciclo di film a tema natalizio, che occuperanno la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:40 circa.

Stessa sorte anche per Verissimo: il talk show condotto da Silvia Toffanin andrà in onda fino al prossimo 19 dicembre 2021, quando poi partirà un periodo di pausa.

La trasmissione condotta da Silvia Toffanin, campione di ascolti del weekend con una media del 18% di share, tornerà in onda nuovamente dall'8 gennaio con la doppia puntata settimanale.