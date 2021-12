Vanessa Gravina ha rivelato un retroscena sulle nuove puntate Il Paradiso delle signore che andranno in onda dopo le vacanze natalizie. Un colpo di scena che spiazzerà senza dubbio i telespettatori. L'attenzione è tutta per il caso Ravasi, che non è stato ancora risolto. Ci ha provato Cosimo ma, quando era sul punto di incastrare Umberto, è stato messo al tappeto proprio da quest'ultimo, che si è impossessato dei documenti preziosissimi raccolti dall'investigatore Gallo e che ora - almeno per il momento - sono al sicuro nella sua cassaforte. La situazione è destinata a cambiare molto presto, parola di Vanessa Gravina.

L'attrice ha infatti rivelato cosa succederà nei nuovi episodi de Il Paradiso 6.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Adelaide decide di partire per Parigi

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore svelano che per Adelaide non sarà un Natale facile, dato che i suoi affetti sono lontani. La contessa inviterà alla villa Marcello e Ludovica, per poi decidere di fare una breve vacanza a Parigi, così da andare a trovare Riccardo.

L'assenza di Adelaide darà modo a Umberto di avvicinarsi a Flora, approfittando del fatto che sono da soli in villa. La giovane Ravasi pare non si tiri indietro, anche se le sue motivazioni potrebbero essere bel lontane dalla semplice attrazione.

Quando Adelaide tornerà da Parigi, ci sarà un colpo di scena decisamente inaspettato che metterà nei guai Umberto.

Flora passa dalla parte di Adelaide

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che verranno trasmesse fino al 24 dicembre, vedremo Flora ascoltare il consiglio di Ludovica e rinunciare alle indagini sulla morte di papà Achille.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A farle cambiare idea, anche ciò che le diranno Adelaide e Flora in merito al padre. A dispetto di ogni previsione, il caso verrà comunque riaperto.

A svelarlo è stata Vanessa Gravina in una sua lunga intervista al settimanale DiPiù Tv. L'attrice ha rivelato che, nelle nuove puntate, Adelaide tornerà da Parigi trovando una situazione completamente diversa da ciò che prevedeva.

A quanto pare, ci sarà un processo per la morte di Achille Ravasi e Flora, a gran sorpresa, deporrà a favore di Adelaide.

Adelaide e Flora unite: spoiler Il Paradiso delle signore

Vanessa Gravina ha poi aggiunto che, nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Adelaide e Flora di uniranno e che la contessa tratterà colei che ha sempre disprezzato come una figlia.

Che ne sarà a questo punto di Umberto? Resta anche da capire come mai l'Interpol si metterà sulle tracce della contessa Adelaide, che sarà costretta a fuggire da Milano. La faccenda si complica e si fa molto interessante, questo è indubbio.