Colpo di scena nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dopo la pausa natalizia. Interessanti anticipazioni sono state svelate da Vanessa Gravina in una sua intervista a DiPiù Tv, nella quale ha raccontato che cosa succederà alla contessa Adelaide. I telespettatori non possono nemmeno immaginare come si evolveranno le trame de Il Paradiso 6 dopo la consueta pausa per le vacanze natalizie che inizierà il 24 dicembre.

Adelaide malinconica a Natale: Il Paradiso delle signore anticipazioni

Saranno puntate da non perdere quelle de Il Paradiso delle signore della prossima settimana.

Adelaide mostrerà il suo lato più fragile, non nascondendo la malinconia per i cari che sono lontani. Riccardo è a Parigi e non ha intenzione di tornare, mentre Marta resterà a New York.

La contessa è anche preoccupata per le indagini che ha riaperto Flora, ma potrà stare tranquilla, almeno per un po'. Stando agli spoiler, infatti, la giovane Ravasi preferirà lasciarsi tutto alle spalle e passare le vacanze in America. Tuttavia, proprio qui potrebbe scoprire qualcosa che le farà cambiare idea in merito alla decisione di rinunciare al caso.

Adelaide, pur di non rimanere sola, inviterà per la cena di Natale Marcello e Ludovica, un gesto che non passerà inosservato agli occhi dei telespettatori.

Cosa avrà davvero in mente?

Vanessa Gravina spiazza i fan con una rivelazione su Adelaide

Nella sua lunga intervista al settimanale, Vanessa Gravina si è lasciata sfuggire un bel po' di spoiler davvero imperdibili. L'attrice resterà sul set fino al 24 dicembre, per poi prendersi una pausa.

Gravina ha anticipato che, nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore che andranno in onda dopo lo stop per le vacanze di Natale, Adelaide sarà a Parigi per una capatina da Riccardo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel tempo in cui resterà lontana da Milano, a Villa Guarnieri succederà di tutto.

Umberto si avvicina a Flora: spoiler Il Paradiso 6

Vanessa Gravina ha ammesso che Umberto non è mai stato il simbolo della fedeltà. Proprio per questo, quando Adelaide sarà lontana da Milano, il commendatore non perderà tempo per avvicinarsi a Flora, verso la quale prova una grande attrazione.

La giovane Ravasi non si tirerà indietro, ma probabilmente per motivazioni diverse da quelle di Guarnieri. Attenzione agli episodi Il Paradiso delle Signore che verranno trasmessi prossimamente, perché Flora cambierà prospettiva e capirà che l'unico responsabile - almeno secondo le sue indagini - della morte del padre è in realtà Umberto.

Saranno dunque puntate da non perdere quelle de Il Paradiso 6 successive alla pausa natalizia, parola di Vanessa Gravina.