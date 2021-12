Proseguono le anticipazioni di Love is in the air: le puntate che andranno in onda dal 20 al 24 dicembre porteranno Aydan a sospettare che Kiraz non sia la figlia di Melo e Burak bensì di Eda e suo figlio Serkan.

Eda dopo aver baciato Bolat, cercherà di far avvicinare la piccola all'architetto con risultati molto scarsi. Intanto, tutti intorno ai due protagonisti si muoveranno per comprendere i possibili legami tra Serkan e Kiraz. Infine, l'architetto cercherà di dimostrare alla paesaggista di essere cambiato e che adesso non mette più il lavoro a primo posto.

Eda e Serkan di nuovo vicini

Le anticipazioni degli episodi di Love is in the air in onda da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre prendono il via dalla scenata di gelosia che Serkan farà a Eda. L'architetto, andato dalla sua ex per chiedere scusa per via del suo comportamento, scoprirà che la paesaggista conserva ancora il plettro della sua chitarra, segno che anche lei non lo ha dimenticato. Nel frattempo, Bolat avrà uno scontro con la piccola Kiraz: nella discussione tra i due emergeranno delle caratteristiche comuni, tanto che anche Seyfi e Aydan cominceranno ad avere dei dubbi e si chiederanno se veramente la piccola sia figlia di Melo e non suo figlio e Eda.

Engin e Piril accompagneranno a Sile Serkan per farli stare a contatto con Kiraz, ma l'amico dell'architetto comincerà a dubitare anche lui sulla paternità della piccola tanto che metterà a punto un piano per far emergere la verità.

Ayfer e Aydan proveranno, ognuno a modo loro, a non far riavvicinare Eda e Serkan ma i due cederanno alla passione scambiandosi un bacio. Se la paesaggista chiarirà al suo ex di non voler tornare con lui, dal canto suo Bolat farà di tutto per dimostrare di essere cambiato e si prenderà un giorno di pausa per stare con la paesaggista affidando il lavoro ad Engin.

Aydan indaga sulla paternità di Kiraz

Un imprevisto sul lavoro farà terminare in anticipo il giorno libero di Serkan, ma Eda andrà con lui in ufficio per terminare dei disegni per gli italiani. Aydan avrà campo libero ed andrà in hotel per indagare su Kiraz: la donna vedendo i documenti della bimba capirà dalla sua data di nascita che si tratta di sua nipote.

La madre di Serkan organizzerà un piano per far venire alla luce la verità sulla bimba.

Eda proverà a fra avvicinare Serkan a Kiraz, portando con sé la piccola ad un incontro di lavoro. L'architetto, però, non dimostra nessuno slancio nei riguardi di Kiraz ed Eda sarà molto demoralizzata per questo motivo. Aydan si darà molto da fare avendo ormai la certezza che è lei la nonna di Kiraz.