La soap opera Il Paradiso delle Signore continua la propria messa in onda quotidiana. Nel corso della puntata che i telespettatori vedranno su Rai 1 anche nel pomeriggio del 15 dicembre 2021, Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) metterà le mani sulla cassetta di sicurezza dei Guarnieri e apprenderà qualcosa che non si sarebbe mai aspettato.

Nello specifico a sconvolgere la stilista saranno Umberto (Roberto Farnesi) e Agnese Amato (Antonella Attili), con una loro confessione del tutto spiazzante sul conto del defunto Achille (Roberto Alpi).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 15 dicembre: Salvatore e Tina vengono a conoscenza dell’infedeltà del padre, Armando turbato

Gli spoiler del 68° episodio in programmazione mercoledì 15 dicembre come sempre dalle ore 15:55 circa, dicono che Salvatore (Emanuel Caserio) dopo essersi riconciliato con la madre Agnese tornerà a casa. Quest’ultima intanto dopo essere stata sincera con il figlio mettendolo al corrente dell’infedeltà di suo padre Giuseppe (Nicola Rignanese), si preparerà a svelare la sconvolgente verità anche a Tina (Neva Leoni). Così sia quest’ultima che il fratello apprenderanno che il loro genitore non si è comportato per niente bene nei loro confronti, avendo scelto di tornare in Germania per rifarsi una vita con un’altra famiglia.

La giovane cantante e il barista siciliano non perderanno tempo per prendersi cura della madre accudendola con amore, consentendole inoltre di vivere alcun timore della sua storia d’amore con Armando (Pietro Genuardi).

Intanto non passerà inosservato il cambiamento di Nino (Luca Grispini), soprattutto a Dora (Mariavittoria Cozzella).

Anche il capo magazziniere Armando però non rimarrà indifferente di fronte ad alcune affermazioni del giovane seminarista, al punto da arrivare a esternare la sua evidente preoccupazione.

Umberto e Agnese fanno rimanere senza parole Flora

In seguito Flora nonostante le raccomandazioni dell’amica Ludovica (Giulia Arena) riuscirà a ottenere una prima soddisfazione, dopo tutte le ricerche fatte da sola per far luce sulla misteriosa scomparsa del padre Achille: la stilista verrà a conoscenza del codice per aprire la cassaforte dei Guarnieri.

Dopo aver fatto la scoperta la giovane Ravasi sarà decisa ad andare sino in fondo.

Infine Flora rimarrà senza parole, quando il commendatore Umberto e la sarta Agnese le faranno avere alcune informazioni sul conto del suo genitore.