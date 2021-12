Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1.

Le Anticipazioni Tv della puntata del 15 dicembre puntano gli occhi su Agnese, che finalmente sarà libera di potersi vivere il rapporto con Armando alla luce del sole.

La signora Amato, infatti, ha raccontato l'intera verità sulla doppia vita di Giuseppe a Tina e Salvatore, i quali hanno deciso di sostenere la mamma e aiutarla a superare questo difficile momento. La donna ha potuto anche togliersi il peso sui motivi che l'hanno legata ad Armando Ferraris e, ora che i suoi figli conoscono la verità, può tranquillamente coltivare i suoi sentimenti per il magazziniere del Paradiso alla luce del sole.

Anticipazioni puntata 15 dicembre de Il Paradiso delle Signore: Agnese può liberamente viversi Armando

Nel dettaglio, le anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore relative alla puntata del 15 dicembre rivelano che Tina e Salvatore esortano la madre e parlare del suo rapporto con Ferraris e sono pronti a sostenerla ora che sono entrambi a conoscenza della verità. Agnese, grazie all'intervento del direttore Vittorio Conti, è riuscita a comunicare a Salvo il segreto della seconda famiglia di Giuseppe. Dopo essersi aperta con il figlio e, poiché Salvatore ha compreso i motivi dell'atteggiamento della mamma, aver fatto pace, Agnese è pronta a rivelare anche a Tina l'intera verità su ciò che le stava accadendo.

Dopo aver parlato con la madre, sia Tina che Salvatore hanno capito che il padre è in Germania per stare accanto alla sua seconda famiglia e non per lavoro; i giovani Amato, quindi, convengono che Agnese non ha nessuna colpa, bensì aveva deciso di sacrificare la propria felicità per il loro bene. Consapevoli di questa verità, sono pronti a sostenerla anche nel rapporto con Armando e la signora Amato ha finalmente l'opportunità di parlare a cuor leggero dei suoi sentimenti.

Armando scopre che Nino potrebbe essere in crisi

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che nel frattempo al Paradiso Nino si sta comportando in modo ambiguo. Il suo atteggiamento non passa inosservato e i primi ad accorgersene sono Dora, che nutre dei sentimenti nei confronti del seminarista, e Armando, il quale nota nel giovane alcune strane affermazioni ed è preoccupato che dietro le sue parole possa esserci qualcosa di serio.

Flora, intanto, continua a scavare sulla questione del caso Ravasi e, nonostante la pressione della contessa Adelaide, riesce a ottenere il numero della combinazione della cassaforte in casa Guarnieri. Al suo interno verrà a conoscenza di alcune verità che non si aspettava di trovare e per tale ragione è indecisa sul da farsi e soprattutto su se denunciare una volta per tutte Umberto e la contessa.