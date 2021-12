Nel corso delle stagioni de Il Paradiso delle Signore ci sono stati sia addii inaspettati che sorprendenti ritorni di vari personaggi. La scorsa annata ha mostrato la partenza di Roberta, della coppia Luciano-Clelia e di Marta Guarnieri, il cui ritorno resta ancora un'incognita. I telespettatori si chiedono sempre chi sarà il prossimo a lasciare la loro soap preferita e, recentemente, è toccato all'attore Emanuel Caserio fare chiarezza sull'argomento, almeno per quanto riguarda il suo personaggio, Salvatore Amato.

"Sarò a disposizione fino a quando Salvo avrà qualcosa da dire", ha spiegato l'attore.

Emanuel Caserio de Il Paradiso delle signore: 'Rimarrò fin quando Salvo avrà qualcosa da dire'

La sesta stagione de Il Paradiso delle signore è stata caratterizzata dai ritorni clamorosi di Anna Imbriani, Roberto Landi e Tina Amato. Inoltre, sono stati annunciate le apparizioni, seppur brevi, di altri personaggi che dovrebbero fare capolino in quel di Milano nelle prossime settimane. In una soap, però, non ci sono solo ritorni. Una fiction daily è fatta anche di uscite di scena. Per questo il pubblico si chiede spesso a chi toccherà dire addio alla soap. L'interprete di uno dei personaggi più amati, Emanuel Caserio, ha chiarito la sua posizione in merito ad un'eventuale uscita di scena. Nel corso di un'intervista rilasciata a V Pocket Magazine, il volto di Salvatore Amato ha confermato la sua presenza: "Rimarrò fin quando il mio personaggio avrà qualcosa da dire".

'Non ho paura di rimanere intrappolato': Caserio ribadisce la sua presenza nella soap

Alcuni attori decidono di abbandonare una serie longeva per il timore di rimanere incastrati nel personaggio, ossia di essere sempre identificato con il proprio alter ego televisivo. Nell'intervista a Emanuel Caserio, riportata nel numero di dicembre del mensile V Pocket Magazine, si è parlato di questo argomento e l'attore ha dichiarato: "Sono molto grato a questa serie.

Non ho paura di rimanere intrappolato in questo personaggio".

Dalle risposte dell'interprete pugliese emerge l'intenzione di non lasciare, almeno per il momento, Il Paradiso delle signore. La scelta è condizionata soprattutto dal fatto che nelle prossime puntate della soap il personaggio di Salvatore Amato sarà al centro delle trame per il suo amore tormentato con Anna Imbriani.

Il probabile ritorno di Roberta ne Il Paradiso delle signore, l'attrice: 'Non è escluso'

Nel corso delle stagioni de Il Paradiso delle signore sono usciti di scena alcuni personaggi molto amati. Uno di questi è Roberta Pellegrino, la Venere che studiava per diventare ingegnere. Come i telespettatori ricorderanno, la giovane ha vissuto due amori turbolenti, prima con Federico Cattaneo e poi con Marcello Barbieri. Il personaggio è uscito di scena la scorsa stagione, ma la sua interprete Federica De Benedittis ha fatto intendere che la Venere potrebbe anche tornare a Milano.

Infatti, in un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv l'attrice ha dichiarato: "Non è escluso il ritorno di Roberta". Tuttavia l'interprete romana, riferendosi anche al marito Giulio Maria Corso (il volto di Antonio Amato nella soap), ha spiegato che al momento non è comunque previsto un loro rientro.