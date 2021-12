Continua l'appuntamento con le puntate Il Paradiso delle signore in onda dal 20 al 24 dicembre 2021 su Rai 1 alle 15:55 e in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. Si ricorda che la soap non verrà trasmessa dal 27 al 31 gennaio per la consueta pausa natalizia. Le anticipazioni della prossima settimana vedranno Agnese e Armando molto vicini, felici per la loro riconciliazione. Sarà un Natale da ricordare a casa Amato. Atmosfera ben diversa a Villa Guarnieri, dove Adelaide verrà pervasa da una forte malinconia, facendo emergere un lato poco conosciuto di sé.

La contessa farà un gesto alquanto strano, invitando Marcello e Ludovica al cenone di Natale. Che cosa avrà in mente? Intanto, Vittorio decide di organizzare una riffa al grande magazzino.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 20 al 24 dicembre 2021

Con le puntate sino al 24 dicembre, Il Paradiso chiude la programmazione prima della pausa natalizia. La soap si fermerà infatti dal 27 al 31 dicembre, per poi riprendere con i nuovi episodi. Le anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 della prossima settimana vedranno Vittorio e Beatrice di nuovo vicini.

Ebbene sì, Beatrice non vorrà che Conti passi le feste natalizie da solo e così lo inviterà a casa sua. Vittorio potrà anche riabbracciare la piccola Serena, per lui diventata una figlia.

Chissà che questa magica atmosfera non faccia riavvicinare la ex coppia.

Nel frattempo, Salvatore proverà in tutti i modi a riconquistare Anna, ma senza grandi risultati. La bella Imbriani resterà ferma sulle sue posizioni. Il buon Salvo non si arrenderà e, complice una pigotta cucita da mamma Agnese per la figlia di Anna, addolcirà suo cuore.

Ezio chiede a Veronica di diventare sua moglie

Per Gloria sarà un Natale da incubo, visto che verrà a sapere che Ezio ha chiesto a Veronica di sposarlo. Colombo le spezzerà il cuore chiedendole il suo certificato di morte, così da risultare ufficialmente vedovo.

Attenzione però, perché le cose potrebbero prendere una piega diversa e non si esclude che Gloria possa mandare a monte le nozze di Ezio e Veronica.

Come svelano le anticipazioni, infatti, la coppia incontrerà l'affascinante Moreau fuori dal cinema, che cosa farà Colombo a quel punto?

Intanto, a Villa Guarnieri, Marcello e Ludovica verranno invitati al cenone da Adelaide. Un gesto che stupirà senza dubbio i telespettatori, vista la nota antipatia della contessa nei confronti di Barbieri.

Agnese e Armando innamorati nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore

A casa Amato regna la felicità dopo tanto tempo. Agnese ha avuto il coraggio di rivelare a Tina e Salvatore le bugie di Giuseppe, liberandosi di un peso enorme. Salvo le ha chiesto scusa e, dopo un abbraccio pieno d'amore, è tornato a casa.

Salvatore e Tina sembrano aver capito che la loro mamma ha il diritto di essere felice accanto a un uomo che la rispetti e così hanno accettato la presenza di Armando.

In occasione delle feste natalizie, il buon Ferraris verrà invitato a casa Amato, riempiendo di gioia quella casa in cui Agnese è stata tanto infelice.

Infine, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 dicembre raccontano che Vittorio organizzerà una riffa a scopo benefico al grande magazzino, così da aiutare le persone bisognose. Adelaide e Umberto faranno una cospicua offerta, dimostrando la loro generosità.