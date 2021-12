Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e in questi giorni c'è stata una nuova registrazione che ha visto protagonista la tronista Roberta. Le anticipazioni sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che dopo tre mesi di percorso, la tronista ha scelto di coronare il suo sogno d'amore scegliendo tra i due corteggiatori Luca e Samuele, che erano arrivati al rush finale. Uno dei due ha avuto la meglio mentre l'altro è approdato sul trono del programma di Canale 5.

La scelta finale di Roberta: anticipazioni Uomini e donne 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del 2022 rivelano che ci sarà spazio per la fatidica scelta finale della tronista Roberta, la quale si congederà dal pubblico e dalla trasmissione di Maria De Filippi, dopo che per settimane ha tenuto banco con le sue vicende.

Due i pretendenti che sono giunti al rush finale di questo percorso: trattasi di Luca e Samuele.

Ebbene, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che ad avere la meglio nel cuore della tronista è stato il corteggiatore Samuele.

È stato lui la scelta finale di Roberta che ha deciso così di iniziare con Samuele questo nuovo percorso sentimentale, fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi e quindi lontana dai riflettori e dalle telecamere Mediaset.

Il nuovo tronista di Uomini e donne è Luca

Del resto, nel corso delle ultime puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5, era apparso evidente il feeling pazzesco che si era venuto a creare tra Samuele e Roberta e lo stesso Luca, in più occasioni non si era presentato in studio, in quanto infastidito dall'atteggiamento della tronista con il suo "rivale" in amore.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste per questo 2022 su Canale 5, rivelano che ci sarà anche l'arrivo di un nuovo tronista che affiancherà (per il momento) Matteo Ranieri.

Ebbene, a ricevere tale proposta è stato proprio Luca, il corteggiatore di Roberta che è stato rifiutato e quindi scartato alla scelta finale.

Le nuove puntate di Uomini e donne ritornano a gennaio 2022

Sarà Luca, quindi, a mettersi in gioco nel corso delle nuove puntate della trasmissione dei sentimenti che durante il periodo natalizio osserverà un turno di stop.

Come è accaduto già nelle edizioni precedenti, Uomini e donne si fermerà a ridosso delle settimane natalizie, lasciando spazio alla messa in onda di film.

La trasmissione, però, tornerà in onda da gennaio 2022 con le nuove puntate e con le avventure del nuovo tronista Luca, che affronterà questa esperienza dopo l'addio di Roberta.