La messa in onda de Il Paradiso delle Signore 6 è confermata nella settimana che va dal 20 al 24 dicembre 2021, con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della fortunata soap opera del pomeriggio rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Anna Imbriani, la quale terrà a debita distanza Salvatore e si allontanerà da lui. Intanto Vittorio rischia di passare le feste natalizie da solo mentre la contessa verrà sopraffatta dalla tristezza e dalla malinconia.

Anna chiude con Salvatore, lui soffre: anticipazioni Il Paradiso 6 20-24 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste nella settimana 20-24 dicembre 2021, rivelano che Salvatore si ritroverà a fare i conti con il distacco di Anna.

La giovane donna, infatti, ha scelto di prendere le distanze dal giovane Salvo senza dargli tantissime spiegazioni. Un duro colpo per il ragazzo che, in un primo momento, cercherà subito di riconquistare la donna anche se la Imbriani non sembrerà affatto disposta a cedere.

Tuttavia, malgrado il rifiuto da parte di Anna, Salvo continuerà ad andare avanti per la sua strada: il suo scopo primario sarà quello di tornare a far breccia nel cuore della donna che lo ha conquistato, motivo per il quale non avrà alcuna intenzione di arrendersi.

Cosa succederà a questo punto? Salvo riuscirà a passare il Natale in serenità con la sua amata Anna oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti previste su Rai 1.

Adelaide si sente triste e malinconica

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma dal 20 al 24 dicembre 2021, rivelano che la contessa si lascerà prendere dalla malinconia del periodo natalizio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il motivo? Tutte le persone a lei maggiormente care, non sono a Milano e quindi non potrà trascorrere le feste con chi vorrebbe realmente.

Tuttavia, anche questa volta, Adelaide riuscirà a spiazzare tutti dato che per la cena della Vigilia, deciderà di invitare a casa Ludovica e il suo fidanzato Marcello, malgrado non sia mai stata una fan di questa coppia.

Vittorio si ritrova da solo a Natale: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 20 al 24 dicembre 2021

Occhi puntati anche su Vittorio Conti. Complice l'addio di Marta Guarnieri, che passerà le feste di Natale in America, Conti si ritrova a dover passare da solo tutto il periodo natalizio.

Una situazione decisamente non bella per Vittorio che ha vissuto già dei momenti molto complicati nel corso dell'anno e non si è ancora ripreso al 100%.

Proprio per questo motivo, sua cognata Beatrice deciderà di intervenire in prima persona.

La donna non permetterà affatto che Vittorio passi tutte le feste di Natale da solo e, per questo motivo, deciderà di invitarlo a casa sua dove potrà festeggiare insieme a lei e alla piccola Serena, l'amata nipotina di Conti, figlia del fratello defunto.