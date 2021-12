Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 che saranno trasmesse nel corso del 2022 in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Tina Amato che si ritroverà a fare i conti con il ritorno del suo ex, ma ci sarà spazio anche per la fuga misteriosa di Adelaide, che sarà costretta a lasciare per un po' di tempo Milano.

Tina Amato al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 previste per il 2022 su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende legate a Tina Amato.

La figlia di Agnese, in questo inizio della sesta stagione, è apparsa sempre più vicina a Vittorio Conti, al punto che il feeling tra i due ha fatto pensare che potesse sbocciare anche il sentimento.

Fino a questo momento, però, i due sono rimasti fermi sulle loro posizioni e non si sono sbilanciati più di tanto. Come se non bastasse, nel corso delle nuove puntate della soap opera previste per il 2022, Tina si ritroverà costretta a fare i conti anche col ritorno dell'ex marito Sandro.

Tina ritrova il suo ex Sandro a Milano: spoiler Il Paradiso 6 del 2022

La donna, rientrando a Milano dopo un lungo periodo di assenza aveva cercato di mantenere il riserbo sui motivi della rottura con Sandro, salvo poi svelare di essere stata tradita.

Ebbene, la presenza di Sandro è prevista nel corso delle prossime puntate di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, così come ha spoilerato un po' di settimane fa proprio l'attore Luca Capuano, che ha postato delle stories dal set della popolarissima soap opera in onda su Rai 1.

Come si evolverà a questo punto la situazione?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quale sarà la reazione di Tina Amato nel momento in cui si ritroverà ad avere a che fare con suo marito Sandro? Lo scopriremo nel corso delle prossime attesissime puntate di questa sesta stagione.

Adelaide costretta a scappare via: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2022

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nel 2022 è prevista anche una uscita di scena (momentanea) che riguarderà la perfida contessa Adelaide.

La donna, infatti, si ritroverà messa nei guai per le indagini legate alla morte di suo marito Achille Ravasi.

La situazione per Adelaide precipiterà da un momento all'altro, al punto che la donna sarà costretta a scappare via da Milano.

Come ha anticipato proprio Vanessa Gravina in una recente intervista, la contessa Adelaide sarà costretta alla fuga nel momento in cui si ritroverà ricercata dall'Interpol. Insomma un periodo non facile per Adelaide che sarà fuori dalle scene per oltre un mese, salvo poi tornare di nuovo per il finale della sesta stagione previsto entro maggio 2022.

Volano gli ascolti de Il Paradiso delle signore: confermata la settima stagione

I fan, però, possono stare tranquilli perché la soap opera con protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, dopo il grande successo ottenuto in questi anni in daytime è stata già riconfermata per una nuova stagione.

La settima serie de Il Paradiso delle signore, infatti, sarà trasmessa a partire dal prossimo settembre 2022 e come sempre occuperà la fascia oraria del primo pomeriggio di Rai 1.

Un prodotto che, anno dopo anno, ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori al punto da toccare picchi del 20% di share, riuscendo a battere in daytime anche la temutissima concorrenza rappresentata da Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che quest'anno è tornato ad avere un daytime "lungo" su Canale 5.