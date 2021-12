Continua a far discutere il presunto triangolo amoroso nato nella casa del Grande Fratello Vip e che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Nelle scorse ore è intervenuto per dire la sua sulla vicenda anche Marco Nerozzi, ex marito di Delia, anche se i due non avrebbero ancora divorziato ufficialmente. L'uomo che ha avuto con la modella venezuelana una relazione durata ben otto anni ha fatto delle rivelazioni inedite sul loro matrimonio e ha detto la sua anche sulla relazione tra Delia Duran e Alex Belli.

Nerozzi: 'Delia è stata manipolata da Alex, fa la figura della def…'

Nella lunga intervista rilasciata al magazine di Riccardo Signoretti, Marco Nerozzi ha dichiarato: "Eravamo.una coppia aperta, ma tra noi c'era rispetto e sincerità." Poi, ha anche aggiunto che sicuramente da parte sua ci sono state delle mancanze. Ha poi affermato: "Noi non andavano mai in viaggio da soli, eravamo sempre in compagnia perlopiù di giovani amiche". Nerozzi ha anche parlato della sua carriera di attrice, del primo provino fatto a Miami grazie ad un suo amico e dell'incontro con Alex Belli. Marco ha poi dichiarato che quando stavano insieme e andavano in giro per il mondo a fare i milionari, sua moglie Delia lavorava ben poco.

L'incontro tra Delia Duran e Alex Belli sul set della fiction Mediaset Furore 2

Marco Nerozzi ha rivelato che grazie alle foto che un suo amico le aveva fatto a Miami, Delia ha superato un provino e ha recitato in tre fiction targate Mediaset: Il bello delle donne, L'onore e il Rispetto e Furore 2. È proprio sul set di quest'ultima fiction che ha conosciuto Alex Belli.

Tra i due è subito scattata la scintilla. Nerozzi ha dichiarato che quando Delia Duran ha compiuto 30 anni, Delia ha contattato Alex e lo ha raggiunto a Milano per la settimana della moda. "Quando è tornata mi ha lasciato, " ha aggiunto Marco. Sulla relazione tra la su ex e Belli, Nerozzi ha detto che è stata manipolata da Alex come le altre prima di lei, Katarina e Mila Suarez.

"Belli è uno che usa le donne per prendere cachet in TV," ha aggiunto Marco.

Nerozzi ha detto che si vede benissimo che sulla storia di Soleil Sorge erano d'accordo, ma Delia fa la figura della def… Poi, l'affondo a fine intervista: "Se si dichiara di essere una coppia di scambisti dov'è il problema delle corna?". Cosa ne penserà Delia Duran di queste dichiarazioni? Replicherà o lascerà correre? Non resta che aspettare ulteriori sviluppi per scoprirlo. Intanto, dalle ultime indiscrezioni lanciate a Casa Chi da Gabriele Parpiglia, pare che Delia Duran a gennaio potrebbe varcare la porta rossa in veste di nuova concorrente del reality.