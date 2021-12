Un nuovo anno inizierà anche nelle trame de Il Paradiso delle Signore e le nuove puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio 2022 saranno ricche di sorprese.

Per ottenere il certificato di morte di Gloria e il successivo matrimonio tra Ezio e Veronica sarà fondamentale la testimonianza di zia Ernesta. Per questo motivo la donna tornerà a Milano: durante una conversazione con il padre di Stefania, i due verranno spiati da qualcuno.

Nel frattempo Marcello e Ludovica saranno costretti a separarsi per un po' a causa del ritorno di Flavia, la madre della contessina Brancia.

Intanto Tina riceverà la chiamata dell'ex marito Sandro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, arriva Flavia di Montalto

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda dal 3 al 7 gennaio rivelano nel dettaglio che al grande magazzino Vittorio sarà pronto per mettere in pratica i nuovi progetti per la sua attività. Il commendator Guarnieri crederà che il Paradiso Market potrà ottenere ancora più successo uscendo in edicola.

Nel frattempo a casa Amato, Tina deciderà di effettuare l'intervento alle corde vocali e riprogrammerà la data dell'operazione chirurgica. Inaspettatamente però arriverà una chiamata: Sandro telefonerà la sua ex moglie ma la giovane cantante si rifiuterà di parlare con lui.

Nel frattempo a villa Bergamini starà per arrivare Flavia, la madre di Ludovica. Non essendo ancora a conoscenza della relazione tra la figlia e Marcello, la donna scorgerà un indizio che desterà dei sospetti. Poco dopo Flavia troverà una cravatta in casa della figlia e chiederà delle spiegazioni alla contessina.

Il Paradiso 6, Stefania riabbraccia zia Ernesta

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmessi dal 3 al 7 gennaio 2021, Veronica comunicherà ai suoi cari che presto convolerà a nozze con Ezio. Per procedere con la cerimonia, i futuri sposi necessiteranno di un testimone. Tuttavia il signor Colombo chiamerà la zia Ernesta, la cui presenza e testimonianza sarà indispensabile anche per avere il certificato di morte di Gloria.

Poco dopo la signorina Moreau chiamerà l'ex marito e comunicherà che la zia Ernesta starà per arrivare a Milano e che è al corrente della sua storia. Intanto la capo commessa vedrà Veronica con l'anello di fidanzamento regalato da Ezio e soffrirà molto.

Nel frattempo Marcello si sarà trasferito nuovamente a casa di Armando, per non destare sospetti a Flavia. La donna però verrà a conoscenza del fidanzamento tra la figlia e Barbieri attraverso Fiorenza.

La zia Ernesta arriverà a casa Colombo e dopo aver chiacchierato a lungo con Stefania, proseguirà la sua conversazione con Ezio su Gloria. I due penseranno di essere da soli ma qualcuno spierà il loro discorso.