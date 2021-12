Le avventure della seconda e ultima stagione dello sceneggiato Love is in the air che vede come protagonisti Eda Yildiz e Serkan Bolat (interpretati rispettivamente da Hande Erçel e Kerem Bürsin) prosegue la sua messa in onda anche per Natale.

Gli spoiler sulla puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 31 dicembre 2021, raccontano che l’architetta paesaggista si sbaglierà di grosso quando crederà che il facoltoso imprenditore dopo aver avuto tutto il tempo necessario per prendere una decisione non affrettata, si sia deciso a fare da padre a loro figlia Kiraz (Maya Başol).

Spoiler Love is in the air, del 31 dicembre: la signora Deniz minaccia di licenziare i suoi dipendenti

Nella 167^ puntata che i telespettatori italiani avranno modo di seguire venerdì 31 dicembre, Eda attenderà ancora di sapere cosa ha deciso di fare Serkan, dopo aver appreso che Kiraz è loro figlia.

A proposito di ciò, Melek (Elçin Afacan) e Ayfer (Evrim Doğan) la penseranno in maniera del tutto diversa, circa la scelta del ricco imprenditore sul fatto di accettare o meno la paternità della bambina. Da una parte ci sarà la migliore amica di Eda parecchio ottimista, invece dall’altra la signora Yildiz avrà il presentimento che sua nipote a breve riceverà un rifiuto da parte del suo ex (che già prima della loro separazione l’ha fatta soffrire).

Intanto la signora Deniz (Ayşe Akın) non appena verrà a conoscenza della scelta di Serkan di partire e quindi di andarsene via da Sile per tornare a Istanbul, non la prenderà per niente bene: la donna minaccerà addirittura di interrompere il progetto affidato a Bolat e a Eda. La situazione sarà abbastanza seria, poiché la proprietaria dell’hotel in cui lavora Eda sarà intenzionata a licenziare tutti i dipendenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Eda fraintende la ragione del ritorno di Serkan a Sile, Aydan vuole organizzare una festa di compleanno per la nipote

Successivamente Engin (Anıl İlter), non appena si renderà conto che la signora Deniz non sta scherzando, dopo essere rientrato dal lavoro si vedrà costretto a darsi da fare per convincere Serkan a ritornare a Sile.

Eda avrà un fraintendimento su Bolat: quando lo vedrà nell’albergo crederà che si sia deciso ad assumersi la sua responsabilità di padre di Kiraz. In realtà le cose non andranno proprio così.

Nel contempo Aydan (Neslihan Yeldan) ancora incredula sul fatto di aver appreso di essere diventata nonna, scatenerà la sua rabbia contro Ayfer, per non averle detto la verità nonostante il loro rapporto di amicizia. Per finire la signora Bolat, dopo aver rinunciato a far allontanare Kiraz dalla madre Eda, sarà decisa a stupire la bambina decidendo di organizzarle una festa di compleanno a sorpresa.