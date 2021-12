Gli spoiler della soap opera Una vita provenienti dalla Spagna annunciano che nelle prossime puntate Genoveva Salmeron stringerà un rapporto con il temibile Aurelio Quesada dopo che Felipe Alvarez Hermoso le volterà le spalle.

Una vita: Aurelio e Natalia destabilizzano i residenti di Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita annunciano la nascita di un'alleanza che incuterà terrore ad Acacias 38.

Tutto inizierà quando Aurelio e Natalia inizieranno a destabilizzare l'esistenza tranquilla degli altri residenti. Se il primo avrà intenzione di vendicarsi di Marcos e sua figlia Anabel, sua sorella metterà gli occhi addosso ad Antonito.

Proprio quest'ultimo cadrà nella trappola di Quesada, tanto da venire sorpreso dalla moglie mentre la sta tradendo. Tuttavia, la messicana dimostrerà di non essere crudele come suo fratello, il quale invece darà conferma della sua spietatezza.

Nel frattempo, Genoveva cadrà in un'imboscata organizzata da Mendez, Santiago e Laura con la complicità dello stesso Felipe. Per questo motivo, la darklady finirà in galera dopo aver confessato di essere l'assassina di Marcia, mentre l'avvocato le volterà le spalle.

Genoveva torna in libertà

Nelle prossime puntate di Una vita, Genoveva si rivelerà senza pietà, mettendo in azione un piano per uscire il prima possibile dalla detenzione. La darklady, infatti, tornerà libera grazie a delle conoscenze influenti e per questo inizierà una guerra senza esclusioni di colpi verso Felipe una volta tornata ad Acacias 38.

A tal proposito, Ramon e Liberto appariranno stanchi delle continue liti tra l'avvocato e sua moglie e per questo lo pregheranno di smetterla. I due amici, a questo punto, confideranno sulla complicità di Casilda, la quale si recherà da Alvarez Hermoso per consigliargli di mettere fine a queste guerra. Tutto questo coinciderà con una nuova svolta alla story-line.

Fabina e Rosina notano la strana vicinanza tra Genoveva e Aurelio

Genoveva inizierà a mostrare interesse nei confronti dei due fratelli Quesada dopo la fine delle nozze con Felipe. Una volta tornata ad Acacias 38, la darklady cercherà di riprendersi il suo posto nella società. Qui, la donna farà la conoscenza di Aurelio e Natalia, intenzionati a vendicarsi di Marcos Bacigalupe.

Salmeron riuscirà a incontrare il messicano e i due daranno l'impressione di andare perfettamente d'accordo già dalle prime battute. A tal proposito, Fabiana non potrà fare a meno di notare che i due hanno tutte le carte in tavola per formare un'alleanza. Tutto questo non sarà di buon auspicio per il quartiere spagnolo. Anche Rosina noterà la strana vicinanza tra Genoveva e Aurelio. Questa possibile coalizione porterà non pochi problemi ai vicini.