I colpi di scena nelle puntate della serie televisiva campione di ascolti Il Paradiso delle Signore in onda dal 20 al 24 dicembre 2021, saranno parecchi: uno riguarderà soprattutto Ezio Colombo. Quest'ultimo sempre più convinto che Veronica Zanatta sia la donna ideale per lui le chiederà la mano.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 24 dicembre: Adelaide triste, Ezio vuole sposare Veronica

Le anticipazioni degli episodi che i fan vedranno da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, raccontano che Gemma non sarà sincera con i suoi familiari, dato che non svelerà chi è il corteggiatore che le ha fatto trovare il Benino nel suo armadietto.

Stefania quando il direttore Vittorio le chiederà di affiancare Marco durante l'intervista di un’attrice popolare, sceglierà di non mettere al corrente della novità la sorellastra sapendo che le potrebbe dare fastidio. Irene intanto sarà decisa a passare la vigilia di Natale a casa. Ezio vorrà convolare a nozze con Veronica, ma purtroppo per poterlo farle dovrà ottenere il divorzio: il signor Colombo si darà subito da fare, chiedendo a Gloria di fargli avere il suo certificato di morte per poter fingere di essere rimasto vedovo. Conti dopo aver letto il racconto di Stefania sull’attrice che ha intervistato, vorrà creare un evento benefico al paradiso: a sorpresa tra i partecipanti ci saranno Adelaide e Umberto.

Intanto la contessa di Sant’Erasmo in vista del Natale non nasconderà la sua tristezza, per il fatto di non avere al proprio fianco le persone per lei importanti.

In seguito Stefania non appena scoprirà che Gemma ha invitato Marco a casa approfittando dell’assenza dei loro genitori, rinuncerà a stare con le sue amiche per tenerla d’occhio.

Intanto Gloria vedrà Ezio e Veronica uscire dal cinema: quest’ultima riceverà una proposta di matrimonio dal suo amato.

Dora e Nino si baciano, Vittorio riabbraccia la nipote Serena

Il riavvicinamento tra Armando e Agnese non passerà inosservato, invece Anna non vorrà fare pace con Salvatore che sarà deciso a riconquistarla. Il capo magazziniere e la sarta del paradiso saranno decisi a trascorrere le festività insieme.

In seguito il giovane barista siciliano sorprenderà colei che ha fatto breccia nel suo cuore, con un regalo per la figlia. Armando invece cenerà a casa degli Amato la sera della vigilia, dopo aver ottenuto il consenso di Salvatore e Tina. In seguito Ferraris dovrà travestirsi da Babbo Natale al paradiso.

Nino dopo essere entrato in crisi, manifesterà l’intenzione di lasciare il seminario: a proposito di quest’ultimo, Dora gli chiederà di passare la cena della vigilia con lei ma dopo essersi fatta dare un consiglio da Armando. Non passerà molto per vedere Dora e Nino scambiarsi un bacio.

Infine Ludovica e Marcello verranno invitati a cena da Umberto e Adelaide, invece Beatrice convincerà il cognato a trascorrere il periodo natalizio in sua compagnia: finalmente Vittorio avrà modo di riabbracciare la nipote Serena.