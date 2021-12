Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap più amata dagli italiani, in onda durante il pomeriggio dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative all'episodio in data 13 dicembre pongono al centro Salvatore, il quale non riesce ancora a perdonare la madre Agnese per aver tradito il padre Giuseppe. Nonostante il malore della mamma, Salvo sembra continuare a mantenere un profilo di freddezza nei confronti della signora Amato e si rifiuta ancora di perdonarla. Il suo atteggiamento sta stancando Anna, che disapprova in toto il comportamento del compagno e per tale ragione la coppia litiga e la Imbriani decide di allontanarsi.

Nel frattempo Tina ha deciso di annullare l'operazione per aiutare la mamma durante il periodo di convalescenza. Agnese, dal canto suo, dopo la paura subita, si rende conto che è arrivato il tempo di aprirsi con qualcuno e la prima persona a cui racconterà la verità sulla seconda famiglia di Giuseppe sarà proprio il direttore Vittorio Conti.

Anticipazioni puntata 13 dicembre Il Paradiso delle Signore: Anna allontana Salvatore

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sulla puntata del 13 dicembre rivelano che Anna non è più in grado di sopportare le lamentele di Salvatore. Il giovane Amato è convinto che se la famiglia si è separata, la colpa va attribuita alla madre, che ha iniziato ad avvicinarsi a Ferraris da molti mesi.

Salvatore è convinto che il tradimento abbia portato suo padre a trasferirsi in Germania e per tale ragione non può approvare né giustificare il tradimento di Agnese. Per il ragazzo, le azioni più gravi sono state le menzogne della mamma, che per tutto questo tempo ha mantenuto il segreto con lui e Tina. La radicalità di Salvo, però, non convince Anna, che, dal canto suo reputa l'atteggiamento del compagno immaturo e insensato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La coppia litiga e Imbriani decide di allontanarsi da Salvatore. Ciò che il giovane Amato non sa, tuttavia, è la verità che si nasconde dietro il silenzio di Agnese.

Agnese si confida con Vittorio

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Agnese ha deciso di chiarirsi con Vittorio a proposito di ciò che sta passando.

La signora Amato è pronta ad aprirsi e racconta al direttore Conti l'intera verità sulla faccenda di Giuseppe: l'uomo non è in Germania per lavoro, bensì si trova a casa con la sua seconda famiglia ed è questa la ragione che le procura angoscia e preoccupazione. Agnese è stanca di portare un tale peso con i suoi figli, ma per lei è più importante sacrificarsi per il loro bene. Vittorio, dal canto suo, non è completamente d'accordo e suggerisce alla donna di rivelare la verità anche a Tina e Salvatore il prima possibile.

Nel frattempo, Tina ha deciso di annullare l'operazione. La giovane Amato, per il momento, vuole restare affianco alla madre e aiutarla durante il periodo di convalescenza. Tina si rende perfettamente conto che Agnese, dopo aver perso i sensi ha bisogno di tutto il supporto possibile, soprattutto ora che anche Salvatore continua a essere arrabbiato e distante.