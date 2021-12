Prosegue l'appuntamento con il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1.

Le anticipazioni relative alla puntata del 16 dicembre puntano gli occhi su Armando Ferraris: l'uomo si confiderà con Salvatore e gli rivelerà i sentimenti che prova nei confronti della madre Agnese. Nel frattempo Gemma racconterà un aneddoto della sua gioventù a Marco, il quale si sentirà particolarmente toccato dalla storia della Zanatta.

Flora, invece, ha deciso di non denunciare i Guarnieri e sta progettando di passare le vacanze di Natale negli Stati Uniti d'America.

Il Paradiso delle Signore: cosa è accaduto negli episodi precedenti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle Signore, Tina e Salvatore sono stati messi al corrente sulla doppia vita del padre Giuseppe; ora che i ragazzi conoscono la verità sono pronti a sostenere la madre. Agnese, dal canto suo, si è tolta un peso e può serenamente rivelare ai figli ciò che la lega al magazziniere del Paradiso. Flora ha scoperto il numero della combinazione della cassaforte in casa Guarnieri, scoprendo un dettaglio che la metterà di fronte una scelta: denunciare oppure no Adelaide e Umberto. La gentile si confida con Ludovica, la quale cerca di dissuaderla dall'inimicarsi la famiglia della contessa. Nino si sta comportando in modo ambiguo e sia Dora che Armando se ne accorgono.

Il magazziniere, in particolare, ascolta alcune frasi dette dal seminarista e si chiede cosa gli stia succedendo.

Anticipazioni puntata 16 dicembre Il Paradiso delle Signore: Armando rivela a Salvatore i suoi sentimenti

Le Anticipazioni Tv dell'episodio trasmesso il 16 dicembre de Il Paradiso delle Signore, rivelano che Armando si incontrerà con Salvatore per parargli in modo chiaro e trasparente di ciò che prova nel confronti di Agnese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo che Tina e Salvo hanno saputo la completa verità dalla madre, la quale ha poi spiegato i motivi che la legano a Ferraris, il giovane Amato ha deciso di confrontarsi con il magazziniere per avere un ultimo chiarimento. Armando ha così finalmente l'opportunità di spiegare il bene e l'amore che prova sia per Agnese che per la sua famiglia: egli non farebbe mai nulla per ferire qualcuno di loro.

Salvo sembra apprezzare la sincerità di Ferraris ed è probabile che accetterà la relazione tra lui e la madre.

Nel frattempo Gemma si è incontrata con Marco; i due si sono avvicinati molto, al punto che tra al coppia è scattato il primo bacio. Man mano che la loro conoscenza prosegue, la giovane Zanatta decide di raccontare al giovane di Sant'Erasmo un aneddoto del suo passato: la storia di Gemma colpisce profondamente Marco, il quale appare commosso e lusingato per la fiducia mostratogli dalla ragazza.

Flora scopre la combinazione della cassaforte dei Guarnieri

Flora continuerà le indagini sul caso della morte del padre Achille. La sua determinazione la premia nel momento in cui la Gentile trova l'esatta combinazione per aprire la cassaforte presente in casa Guarnieri; quello che scopre la pone davanti a un difficile bivio: andare fino in fondo e denunciare la famiglia o, per il momento, desistere.

Umberto, dal canto suo, ha scoperto i piani di Flora per quanto concerne il periodo di Natale: la ragazza pare voglia passare le vacanze in America. Non è chiaro se le intenzioni della Gentile di andare oltre oceano siano una semplice coincidenza o se la ragazza ha tutte le intenzioni di avere una conferma definitiva su chi sono davvero Adelaide e Umberto.