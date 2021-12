Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre, ci saranno novità e colpi di scena.

In particolare, Agnese racconterà a Vittorio che suo marito è andato a vivere in Germania perché ha un figlio con un'altra donna. Conti nel momento in cui ascolterà la storia della donna capirà il motivo per cui nell'ultimo periodo era così distratta. Inoltre, il proprietario dell'atelier consiglierà alla madre di Tina, di raccontare tutta la verità anche ai suoi figli, perché è la cosa più giusta da fare.

Poco dopo, Vittorio inviterà Tina a cena, in modo tale che Agnese e Salvo siano da soli a casa e abbiano a disposizione tutto il tempo di riconciliarsi.

Agnese racconterà la verità su Giuseppe a Vittorio

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Tina rinuncerà all'intervento chirurgico per restare vicina alla madre. Quest'ultima intanto non sarà ancora riuscita a chiarirsi con l'altro figlio, Salvatore, per la vicenda legata a Giuseppe.

Nel mentre, Flora continuerà ad indagare sulla morte di Achille e dirà a Ludovica le ultime novità che ha saputo sul conto di Umberto e Adelaide. In questa circostanza la giovane Brancia spiegherà alla figlia di Achille che è meglio se la smette con le indagini, in quanto i Guarnieri sono pericolosi e non conviene mettersi contro una famiglia così influente..

Intanto, Agnese confiderà a Vittorio che un altro figlio con un'altra donna per questo è andato a vivere in Germania. Pertanto Conti proverà a convincere la donna a raccontare tutta la verità ai suoi figli. Proprio per questo motivo, l'uomo inviterà Tina a cena per far sì che madre e figlio possano restare soli per chiarirsi in modo definitivo.

Flora deciderà di non denunciare i Guarnieri

Dopo il chiarimento Salvatore tornerà di nuovo a casa. Intanto, Agnese pensa che sia giunto il momento di raccontare la verità anche a Tina.

Nel mentre, Flora scoprirà alcune rivelazioni di Umberto e Adelaide sul conto del padre e rimarrà di stucco. Nonostante ciò però, la ragazza deciderà di non denunciare i Guarnieri.

Inoltre, Flora sarà pronta a partire per gli Stati Uniti d'America per le vacanze natalizie saluterà tutte le Veneri.

Infine, Salvatore avrà un chiarimento con Armando, il quale sarà molto felice di poter parlare liberamente della sua relazione con la madre del ragazzo.