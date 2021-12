Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre ci saranno novità e colpi di scena.

In particolare, Flora sarà molto contenta per il suo contratto al Paradiso, ma proverà ancora rancore nei confronti di Umberto e Adelaide. Intanto, quest'ultima vedrà che Flora ha qualcosa che non va e quindi elaborerà una strategia per smascherarla.

Nel frattempo, Tina sarà molto preoccupata per l'operazione chirurgica e anche per le discussioni in famiglia tra sua madre e suo fratello Salvo.

Poco dopo, Agnese avrà un malore e verrà ritrovata a terra priva di sensi da Tina e Vittorio.

Adelaide vorrà smascherare Flora

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 1, Irene non si presenterà a lavoro, in quanto sarà molto triste per il trasferimento abitativo di Stefania.

Nel mentre, Flora sarà molto felice di essere riuscita a ottenere un contratto a tempo indeterminato all'interno del Paradiso, ma resterà comunque molto tormentata a causa della morte del padre, perché non ha ancora scoperto la verità. Infatti, la ragazza a causa di ciò, continuerà ad essere sempre molto tesa nei confronti di Umberto ed Adelaide. In particolare la contessa sospetterà che Flora abbia qualcosa in mente e per questo proverà a tenderle una trappola.

Intanto, Agnese rimprovererà Armando per aver detto a suo figlio Salvo la verità sulla loro relazione, anche se le cose non sembrano essere andate proprio così.

Tina avrà paura per l'operazione

Successivamente, al Paradiso allestiranno l'albero di Natale al grande magazzino e in questa occasione Dora corteggerà Nino.

Nel mentre, l'operazione di Tina sarà sempre più vicina e la giovane donna avrà molta paura.

In tutto questo, la ragazza sarà anche molto preoccupata perché suo fratello Salvo e sua madre continueranno a litigare. Intanto Agnese, a causa della forte tensione che c'è in casa, si dimenticherà il ferro da stiro acceso all'interno del Paradiso e rischierà di combinare un grosso guaio. Fortunatamente però, l'incendio all'interno dell'atelier verrà sventato, ma nonostante ciò, Vittorio dirà ad Agnese di prendersi una pausa dal lavoro.

Intanto, Adelaide metterà in atto il suo piano per smascherare Flora che, dal canto suo, sarà pronta a tutto per fare luce sul passato dei Guarnieri. Nel frattempo, Umberto sarà molto deluso dagli atteggiamenti della giovane Ravasi: quest'ultima con un tranello ha infatti cercato di sviare i Guarnieri dalla verità sulle proprie indagini.

Poco dopo, Agnese e Tina saranno molto agitate quando apprenderanno la data dell'intervento. Nel mentre, Salvo continuerà a essere molto nervoso e rigido nei confronti di sua madre e ciò darà molto fastidio ad Anna. Infine, Agnese avrà un malore e verrà trovata priva di sensi da sua figlia Tina e da Vittorio.