Diverse novità caratterizzeranno la soap opera Il Paradiso delle Signore nel corso delle puntate dal 13 al 17 dicembre sui teleschermi di Rai 1.

Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Tina Amato deciderà di rimandare il suo intervento alle corde vocali. Flora Ravasi, invece, lascerà Milano per passare le festività negli Usa .

Il Paradiso delle signore, puntate 13-17 dicembre: Tina rimanda l'intervento alle corde vocali

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre rivelano che Tina prenderà una decisione sull'imminente operazione alle corde vocali.

La cantante, infatti, sceglierà di rimandare l'intervento per stare accanto alla mamma Agnese dopo il malore che l'ha colpita.

I rapporti tra Salvatore e sua madre, invece, continueranno a essere molto freddi. Un comportamento che verrà disapprovato da Anna. Proprio quest'ultima deciderà di prendere le distanze dal giovane Amato: infatti Imbriani non riuscirà a raccontare al ragazzo la verità su sua figlia, in quanto teme di essere giudicata male. Per questa ragione, farà una scelta dolorosa per entrambi.

Vittorio organizza una festa di beneficenza

Nelle puntate dal 13 al 17 dicembre de Il Paradiso, l'arrivo del Natale contagerà le veneri del grande magazzino. Tutti i dipendenti e Vittorio, infatti, organizzeranno una festa di beneficenza per aiutare i più poveri grazie all'aiuto di Don Saverio.

Flora, invece, continuerà ad indagare sulla morte di suo padre, tanto da informare Ludovica su cosa ha scoperto riguardo la famiglia Guarnieri. La Brancia, a questo punto, cercherà di convincere l'amica a non fare la guerra ad Umberto e Adelaide sulla questione di Achille. Ma la stilista non si darà per vinta, arrivando a scoprire la combinazione della cassaforte dei Guarnieri per andare fino in fondo alla questione.

Alla fine, Flora rimarrà sconvolta da quanto da scoperto sul conto del defunto padre da Adelaide e Umberto. Per questo motivo, la giovane rinuncerà a denunciare i due cognati.

Flora lascia Milano per passare le vacanze di Natale in America

Gemma si dimostrerà fredda davanti all'acquisto di un nuovo presepe da parte di Ezio. Stefania, a questo punto, spiegherà a suo padre il motivo dello strano comportamento della sorellastra.

Più tardi, le due veneri si troveranno d'accordo sul fatto che Ezio e Veronica debbano diventare marito e moglie.

Umberto, invece, scoprirà che Flora ha intenzione di passare le vacanze di Natale in America: la stilista saluterà le Veneri prima di lasciare Milano. In questa occasione, la giovane Ravasi regalerà un piccolo dono a ciascuna di loro per il Santo Natale.