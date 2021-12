Clima teso nella casa del Grande Fratello Vip e, in queste ultime ore, a finire nell'occhio del ciclone è stato il comportamento della giovane Lulù. La principessina ha attirato l'attenzione per il suo modo di fare nel corso dell'ultima puntata serale del reality show, quando si è scagliata duramente contro Maria Monsè. A distanza di ore da quell'episodio, Katia Ricciarelli non ha perso l'occasione per lanciare delle frecciatine contro la ragazza, facendolo però alle sue spalle.

Lulù perde le staffe nella casa del GF Vip e si scaglia contro Maria Monsè

Nel dettaglio, durante l'ultimo appuntamento in diretta con il GF Vip, il clima è diventato a dir poco rovente nel momento in cui Maria Monsè ha messo in dubbio gli attacchi di panico di Lulù, lasciando intendere che non fossero veri.

La reazione della principessina è stata dura al punto da scagliarsi contro la showgirl, tacciandola di essere "un'idiota" che si permetteva di denigrarla e prendere in giro per un suo malessere. Sta di fatto che Lulù si è indispettita nei confronti di Maria: durante la trasmissione in diretta è stato necessario l'intervento di altri concorrenti che la tenessero per evitare che la ragazza potesse avvicinarsi di più a Monsè.

La reazione di Lulù scatena chiacchiericcio al GF Vip

Insomma nella casa del Grande Fratello Vip è stata sfiorata la rissa e Lulù ha perso le staffe anche al termine della diretta del reality show, quando è tornata ad attaccare Maria per le sue parole sugli attacchi di panico.

A distanza di qualche ora, Katia Ricciarelli ha commentato l'accaduto parlandone alle spalle, dato che la ragazza in quel momento non era presente in casa. Katia ha ammesso di essere rimasta senza parole nel momento in cui ha visto che sono dovute intervenire altre persone per placare la principessina.

Katia sbotta e sparla di Lulù nella casa del GF Vip

"Secondo me ne hanno tanta di sicurezza. Io ieri ho visto delle cose in diretta che non avrei mai immaginato", ha sentenziato Katia facendo un discorso generale sulle principesse Selassié con le quali, nelle ultime giornate, ha avuto non pochi contrasti. "Alzarsi e andare contro le persone in modo da doverla tenere ferma.

Non è tanto insicurezza e fragilità. Non una volta, due volte", ha proseguito nello specifico Katia sparlando così di Lulù e della sua reazione aggressiva nei confronti di Maria. "Se è insicurezza stai ferma al posto tuo, non vai ad aggredire", ha aggiunto Maria Monsè dando ragione a Katia.