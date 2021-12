Prosegue l'appuntamento con la fortuna soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti, in televisione nel 2022, evidenziano che non mancheranno le sorprese. Con l'inizio del nuovo anno Vittorio avrà in mente tantissime idee per aumentare i profitti della sua attività. Dal punto di vista sentimentale, il direttore del grande magazzino sarà pronto per un nuovo amore. Stando agli spoiler da poco diffusi, sembrerebbe che Vittorio si innamorerà di un'altra donna, dopo l'allontanamento da Tina. Dopo aver chiesto la mano di Veronica, Ezio potrebbe rendersi conto di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti di Gloria.

Tuttavia il direttore della Ditta Palmieri potrebbe lasciare la Zanatta e uscire allo scoperto con l'ex moglie.

Ernesta torna a Milano

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore sottolineano che l'attenzione sarà focalizzata in modo particolare sulla famiglia Colombo. Il ritorno, del tutto inaspettato, di Ezio a Milano ha praticamente scombinato i piani di Gloria, ovvero quelli di confessare a Stefania di essere sua madre. Puntata dopo puntata i due ex coniugi hanno preso l'accordo di non rivelare nulla alla figlia e di continuare a mantenere le distanze. Adesso Ezio è felice con la sua nuova compagna Veronica a tal punto di chiedere la sua mano. Molto presto infatti Zanatta annuncerà le future nozze con il direttore della Palmieri.

A soffrire molto sarà la signorina Moreau, soprattutto quando vedrà l'anello al dito indossato felicemente da Veronica. Stando alle anticipazioni da poco diffuse sembrerebbe che per regolarizzare il rapporto tra Ezio e la madre di Gemma servirà la testimonianza di Ernesta. La donna tornerà quindi a Milano ma confesserà al nipote di essere a conoscenza del passato di Gloria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quel punto il padre di Stefania potrebbe rendersi conto di essere ancora innamorato della capo commessa e desideroso di riappacificare la sua famiglia, potrebbe rivelare alla figlia che sua madre non è morta.

Conti pronto per un nuovo amore

Durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, che i telespettatori italiani potranno guardare in tv nelle prime settimane del 2022, Vittorio farà breccia nel cuore di una donna.

Stando agli spoiler da poco diffusi, non si tratterebbe di Tina Amato. La giovane cantante infatti verrà presto cercata dall'ex marito Sandro che provocherà l'allontanamento tra lei e il direttore dell'atelier. Vittorio quindi si fidanzerà con un'altra donna dopo la separazione da Marta Guarnieri. Al momento non si conosce l'identità della sua nuova fiamma ma per scoprirlo non resta che seguire la soap.