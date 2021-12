Cambio programmazione per le reti Rai durante l'ultima settimana del mese di dicembre. Occhi puntati su Il Paradiso delle signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che osserverà un turno di stop per il periodo delle feste natalizie. Novità anche per quanto riguarda l'appuntamento con Domenica In, il talk show del pomeriggio festivo di Rai 1 condotto da Mara Venier che, questa domenica 26 dicembre, non andrà in onda in diretta così come era previsto inizialmente.

Il Paradiso delle signore 6, cambio programmazione: soap sospesa per una settimana

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il mese di dicembre 2021, riguarderà l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6.

A partire da lunedì 27 dicembre, la soap opera sarà sospesa dal palinsesto quotidiano della rete ammiraglia, per il consueto stop del periodo natalizio.

Dal 27 e fino al prossimo 31 dicembre, non saranno programmati nuovi episodi in prima visione assoluta della soap opera giunta alla sesta fortunatissima stagione.

I telespettatori, quindi, dovranno fare a meno per una settimana degli episodi inediti de Il Paradiso delle signore, ma l'appuntamento tornerà in onda di nuovo a partire da lunedì 3 gennaio 2022.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 3 al 7 gennaio

Le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate previste nella settimana 3-7 gennaio 2022, rivelano che si assisterà al ritorno di Flavia, la mamma di Ludovica la quale scoprirà della relazione in corso tra sua figlia e il giovane barista Marcello Barbieri.

Spazio anche alle vicende della coppia Anna-Salvatore: dopo che tra i due ritornerà di nuovo il sereno, la ragazza riceverà un invito ufficiale a casa Amato per presenziare alle presentazioni ufficiali in famiglia.

In attesa di questi nuovi episodi della soap opera, il cambio programmazione Rai riguarderà anche l'appuntamento con Domenica In previsto per il 26 dicembre 2021 sulla rete ammiraglia.

In un primo momento, l'appuntamento con Domenica In era previsto in rigorosa diretta anche durante la domenica di Santo Stefano.

Mara Venier doveva tener compagnia al suo affezionato pubblico con un nuovo appuntamento live con tanti ospiti e sorprese.

Salta la diretta di Domenica In del 26 dicembre: cambio programmazione Rai

Alla fine, però, c'è stato un cambio programmazione dovuto al fatto che c'è stato un caso di positività nello staff della trasmissione domenicale condotta dalla Venier.

Di conseguenza, la Rai ha scelto di rinunciare alla diretta di Domenica In del 26 dicembre.

Questa settimana, quindi, andrà in onda soltanto un'intervista inedita ai tre tenori de Il Volo (registrata in precedenza) e poi a seguire ci sarà un "best of" di questa prima parte della stagione 2021/2022 del talk show domenicale, che viaggia su una media settimanale di circa tre milioni di fedelissimi, con picchi del 20%.