Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio ci saranno graditi ritorni e colpi di scena. A tal proposito, Flavia farà ritorno a Milano e verrà a conoscenza che sua figlia è fidanzata. Purtroppo, però, la signora Brancia non verrà avvertita da Ludovica riguardo la sua situazione sentimentale. Infatti, sarà Fiorenza che, per vendicarsi, svelerà a Flavia della storia d'amore fra Ludovica e Marcello. Nel frattempo, la signora Brancia di Montalto avrà delle questioni aperte con Adelaide e fra le due ricomincerà una guerra fredda.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 7/1: Flavia arriva a Milano e vede Fiorenza

Nella prima settimana di gennaio ci sarà un gradito ritorno a Il Paradiso delle signore. Infatti, nelle prossime puntate della fiction di Rai 1, la mamma di Ludovica rientrerà nel capoluogo lombardo. Quando Flavia giungerà a Villa Bergamini, sua figlia proverà a fare sparire ogni traccia di Marcello, per non fare scoprire la sua relazione con il barista della Caffetteria. Nonostante i suoi sforzi, la compagna del cameriere dimenticherà di nascondere una cravatta del fidanzato. A quel punto, Flavia, vedendo un accessorio maschile chiederà delucidazioni a sua figlia. Nel frattempo, la madre di Ludovica si recherà al Circolo dove incontrerà Fiorenza.

Il Paradiso delle signore, episodi al 7/1: Fiorenza capisce che Flavia non sa che sua figlia è fidanzata

A quel punto, Fiorenza noterà un particolare. A tal proposito, Gramini capirà che la signora Brancia di Montalto è all'oscuro della relazione di sua figlia e Barbieri. Nel frattempo, Ludovica e sua madre continueranno ad avere un rapporto conflittuale e la giovane Brancia soffrirà a causa della situazione.

In seguito, la situazione peggiorerà, perché Fiorenza, mossa da un desiderio di vendetta, tenderà un tiro mancino a Ludovica. Infatti, Gramini rivelerà a Flavia che sua figlia è fidanzata con Marcello.

Il Paradiso delle signore, puntate al 7/1: Flavia e Adelaide ai ferri corti

L'arrivo di Flavia a Milano porterà scompiglio non solo nella vita di sua figlia, ma anche in quella della contessa.

Infatti, la signora Brancia e Adelaide hanno vecchi rancori e le due donne ricominceranno a farsi la guerra. Al momento, le anticipazioni delle prossime puntate della fiction rivelano che la madre della fidanzata di Marcello avrà intenzione di rimanere in città per un lungo periodo. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Flavia riuscirà a ricucire i rapporti con sua figlia e con la contessa.