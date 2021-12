Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda ieri sera, lunedì 27 dicembre 2021, ad essere eliminato dal Reality Show targato Mediaset è stato Biagio D'Anelli. L'opinionista era in nomination con Miriana Trevisan e con la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis. L'atmosfera natalizia e l'aria di festa non hanno risparmiato gli inquilini del loft di Cinecittà dal vivere il momento più temuto della diretta. Il pugliese, infatti, è stato costretto ad abbandonare la casa più spiata d'Italia, lasciando, così, la showgirl campana con la quale stava instaurando un legame molto stretto e non trascorrerà insieme agli altri compagni d'avventura il Capodanno.

Il pubblico salva Miriana

Quando è giunto il momento del verdetto, in seguito alla chiusura del televoto, il conduttore della serata, Alfonso Signorini ha invitato i nominati a porsi di fronte al Led in salone. "Io direi che questo lo potremmo definire un televoto delle coppie", ha dichiarato Signorini in riferimento alla possibilità che un legame si sarebbe potuto sciogliere. Se un lato, infatti, Valeria e Giacomo formano un unico concorrente del programma, dall'altro Miriana e Biagio erano molto intimi. "Noi siamo un coppia bianca, stellare", ha affermato sorridendo Marini, mentre la soubrette campana ha definito "una coppia di fuoco" quella con il pugliese. Giunta la busta contenente i risultati del televoto, il conduttore ha emesso il primo verdetto del pubblico che ha salvato Miriana Trevisan.

La showgirl ha ringraziato i telespettatori e, dopo aver ricevuto un bacio da D'Anelli è ritornata a sedersi sul divano nella speranza che il pugliese l'avrebbe raggiunta.

Biagio deve abbandonare la casa del GF Vip 6

A restare in bilico sono rimasti, quindi, Biagio D'Anelli e la coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis.

Signorini ha domandato alla romana un pronostico sull'esito del televoto. La 54enne ha ringraziato tutti, dal conduttore agli inquilini della casa più spiata d'Italia. "Cosa mi sento? Che rimaniamo io e Giacomo", ha risposto poi la gieffina. A quel punto Alfonso ha emesso il verdetto dei telespettatori e Biagio D'Anelli è stato eliminato dal gioco.

"Grazie pubblico, vi amo", ha dichiarato molto contenta Valeria.

Biagio si è recato ad abbracciare Miriana e ha salutato gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 6. "In bocca al lupo con le pulizie", ha scherzato l'opinionista pugliese. Il foggiano, prima di raggiungere Alfonso Signorini in studio, si è rivolto a Trevisan invitandola a stare tranquilla: "Ti aspetto fuori", le ha detto poi dandole un bacio di arrivederci prima di varcare definitivamente la Porta Rossa della casa più spiata d'Italia.