Alex Belli assente in studio al Grande Fratello Vip 6. Nel corso della puntata serale del Reality Show trasmessa lunedì 27 dicembre, l'attore non ha preso parte al nuovo appuntamento in diretta televisiva su Canale 5 ma si è comunque collegato da casa.

La sua presenza, però, non ha reso felice Soleil Sorge, la quale ha ammesso di essere stufa di queste continue intrusioni da parte di Alex Belli durante le puntate del prime time.

Alex Belli assente in studio alla puntata serale del Grande Fratello Vip

Durante il GF Vip del 27 dicembre si è subito notata l'assenza in studio di Alex Belli.

L'attore emiliano non era seduto al fianco di Aldo Montano, Francesca Cipriani e tutti gli altri concorrenti che sono già stati eliminati dal programma condotto da Alfonso Signorini.

Ma per quale motivo Alex non era in studio? L'artista parmense si è comunque collegato dalla sua casa di Milano, limitandosi a fare una battuta con Signorini, senza però scendere nei dettagli sui motivi del suo forfait.

Le parole di Alex Belli sulla sua assenza in studio da Signorini

"Alfonso non ho la febbre del sabato sera, ma la tosse del lunedì sera", ha ammesso l'attore, che subito dopo si è collegato da remoto con la casa del GF Vip per salutare i suoi ex compagni di avventura.

In questa circostanza, Alex non ha risparmiato qualche frecciatina, come quella scagliata nei confronti del suo amico Davide Silvestri.

Belli infatti ha sottolineato che, da quando ha lasciato il programma, Davide non fa altro che parlare male di lui.

Tra tutti i concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, colei che è apparsa maggiormente stanca di tutta questa situazione è stata Soleil Sorge.

Soleil Sorge sbotta per la presenza di Alex Belli al GF Vip 6

Dopo il primo collegamento con Alex, approfittando di una pausa pubblicitaria del GF Vip, Soleil non ha perso occasione per sbottare contro l'attore, confermando di essere stufa del fatto che in quasi tutte le puntate si parli di lui e che vengano organizzati dei confronti.

"Ma basta. Ma non hai una porta rossa a casa?", ha affermato Soleil Sorge, punzecchiando Alex Belli ed evidenziando come ormai non sopporti più questa querelle.

Anche sui social non sono mancate le critiche nei confronti dell'attore che ha risposto su Twitter. A tutti quelli che avrebbero voluto un confronto/scontro infuocato, Alex ha risposto: "Mi dispiace per chi vuole risposte con odio, ma io risponderò sempre con amore".