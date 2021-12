L'Isola dei Famosi 2022 torna in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. La nuova edizione del reality show incentrato sulla sopravvivenza, tornerà in onda qualche settimana dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 6, prevista per il 14 marzo. In queste ore, emergono già i primi retroscena su quelli che sarebbero i concorrenti in lizza per comporre il nuovo cast di naufraghi famosi di quest'anno. Tra tutti spicca anche il nome di Antonino Spinalbese, compagno della showgirl argentina Belen Rodriguez.

Retroscena sui concorrenti de L'Isola dei famosi 2022: spicca il nome di Antonino

Nel dettaglio, i nuovi retroscena sul cast di concorrenti dell'Isola dei famosi 2022 sono stati riportati sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, il quale ha svelato che Ilary Blasi quest'anno vorrebbe riuscire a costruire un cast da "record di ascolti" per il suo reality show.

Tra i nomi in pole position spicca quello di Antonino Spinalbese, il giovane 26enne noto al pubblico per essere il compagno di Belen e padre della sua secondogenita Luna Marì.

Il rapporto tra i due sembrava essere a dir poco idilliaco fino a poche settimane prima della nascita della bambina. Negli ultimi mesi, però, si sono rincorse voci legate ad una possibile crisi in corso e anche di un conseguente addio che, al momento, è stato smentito dalla showgirl argentina.

Di sicuro, però, Belen e Antonino non si mostrano più insieme sui social come accadeva in passato e sembrano essere sempre più distanti.

Loredana Lecciso in lizza per l'Isola 2022 con la figlia

Riuscirà Ilary Blasi a convincere Antonino a prendere parte a questa nuova edizione dell'Isola dei famosi prevista per la primavera su Canale 5?

In attesa di scoprire come si evolverà la trattativa e se arriverà la conferma definitiva, i retroscena sul cast della nuova edizione rivelano che ci sarebbero delle trattative anche per Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi.

Mamma e figlia potrebbero essere l'asso nella manica di questa attesissima edizione dell'Isola e così, dopo aver condiviso con il padre l'esperienza a The Voice Senior, Jasmine si ritroverebbe a condividere questa nuova avventura televisiva con la sua mamma.

Armando Incarnato, da Uomini e donne all'Isola dei famosi 2022?

Tra i nomi degli aspiranti nuovi concorrenti dell'Isola dei famosi 2022 spiccano anche due volti ben noti al pubblico di Uomini e donne.

Il primo è quello di Armando Incarnato, attuale cavaliere del trono over, costantemente al centro delle dinamiche e dell'attenzione per le sue tormentate storie d'amore.

Il secondo nome è quello dell'ex tronista Lucas Peracchi che, ai tempi di Uomini e donne, venne smascherato con l'accusa di aver preso in giro la redazione e gli autori del programma di Maria De Filippi.