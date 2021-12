Andrea Nicole continua ad essere al centro dell'attenzione a Uomini e donne. Durante l'ultima puntata trasmessa su Canale 5, la tronista si è trovata a fare i conti con una situazione particolare che ha vissuto con Ciprian, al punto che Maria De Filippi l'ha messa in guardia e l'ha invitata a fare bene le sue riflessioni prima di compiere la fatidica scelta finale. Peccato, però, che l'esito finale del suo percorso sia stato differente e Nicole ha coronato il suo sogno d'amore scatenando non poche polemiche in studio.

Ciprian offende Andrea Nicole a Uomini e donne, Maria De Filippi sbotta

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata di Uomini e donne, Ciprian si è scagliato contro Andrea Nicole e lo ha fatto con un bigliettino in cui diceva di essere deluso perché si era lasciata andare a dei baci con l'altro corteggiatore.

"Tu decidi di non baciare nessuno, poi lui ti ci porta e tu ci stai. Fai così pure fuori?", ha scritto Ciprian nel suo bigliettino polemico contro la tronista che ci è rimasta male.

Sta di fatto che, Maria De Filippi ha invitato Nicole ad aprire gli occhi e a valutare bene il da farsi, dato che si sta avvicinando al momento della scelta.

'Vuoi un uomo così?', sbotta Maria contro Ciprian a U&D

"Forse dovresti smettere di pensare che lui è come lo vuoi tu e vederlo per come è realmente.

Ma ti piace un uomo che fa il rimpiattino invece di costruire con te? Vuoi davvero un uomo così?", ha sbottato la conduttrice di Uomini e donne che non ha risparmiato questo attacco al vetriolo verso Ciprian.

Tuttavia, malgrado l'avvertimento di Maria De Filippi che ha chiesto alla tronista di aprire gli occhi su Ciprian e di valutare bene tutta la situazione in vista della scelta finale da fare, la tronista ha comunque seguito il suo cuore.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste per il mese di dicembre 2021, rivelano che la tronista ha scelto Ciprian e lo ha fatto anche in una maniera del tutto anomala e improvvisata.

Andrea Nicole sceglie Ciprian ed è bufera: anticipazioni Uomini e donne

Nicole ha raccontato di essere stata raggiunta a casa da Ciprian, dove i due hanno trascorso la sera insieme lasciandosi andare anche alla passione.

La tronista, però, non ha messo al corrente la redazione di questa situazione scatenando il caos in studio. Le anticipazioni del programma di Canale 5, rivelano che gli opinionisti si sono scagliati contro Andrea Nicole accusandola di essere finta e di aver preso in giro tutti col suo atteggiamento e il suo comportamento.

Un addio che è stato caratterizzato da un bel po' di polemiche, al punto che Andrea Nicole è scoppiata in lacrime di fronte agli insulti di Gianni Sperti e alle critiche ricevute anche dalla padrona di casa di Uomini e donne.