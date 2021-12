Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', interpretato fra gli altri da Hende Ercel (Eda Yildiz) e Kerem Bursin (Serkan Bolat). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 20 al 24 dicembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scenata di gelosia di Serkan, sulle indagini svolte da Aydan per scoprire se Kiraz è sua nipote, sul bacio che si scambieranno Eda e Serkan e sul viaggio di Piril ed Engin a Sile.

Serkan bacia Eda

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Serkan farà una vera e propria scenata di gelosia a Eda, pur non avendo nessun diritto di interferire nella vita della sua ex. Dopo aver riflettuto, il giovane tornerà a scusarsi con Eda, rendendosi conto che lei non lo ha mai dimenticato, anzi conserva ancora il plettro della sua chitarra. Scoperto ciò, Serkan si fermerà a parlare con Kiraz con cui avrà un piccolo battibecco che gli ricorderà la sua ex fidanzata. Nel frattempo, Seyfi ed Aydan inizieranno a sospettare che Kiraz non sia figlia di Melo e Burak ma di Eda e Serkan. Engin accetterà di portare Can a Sile, pur non capendo come mai Piril conosca così bene Kiraz.

Aydan e Ayfer cercheranno di mantenere le distanze fra Eda e Serkan, usando Burak e la signorina Deniz. I tentativi fatti dai parenti, però, non impediranno ai due giovani di farsi travolgere dai sentimenti, scambiandosi un bacio appassionato. Una volta terminato il momento romantico, Eda si rifiuterà di tornare insieme al suo ex perché troppo dedito al lavoro.

Eda parte per Istanbul

Serkan deciderà di mostrare a Eda di essere cambiato, prendendosi un giorno libero da vivere lontano dalla sua azienda. In realtà, Serkan rimarrà lontano dall'ufficio soltanto poche ore a causa di alcuni problemi rilevati nel progetto del Qatar. Avendo il dubbio che Kiraz possa essere sua nipote, Aydan, con l'aiuto di Seyfi, ritornerà in hotel per indagare.

Giunti lì, chiederanno a Pina di frugare nella borsa di Eda per fare una foto a un documento di identità della bambina. Pur essendo stata colta sul fatto da Kerem, Pina riuscirà nel suo compito e mostrerà ad Aydan la data di nascita della bimba. In questo modo, Aydan scoprirà di essere nonna. Nel frattempo, Engin elaborerà un piano insieme a Erdem per provare davanti a tutti che Kiraz è la figlia di Serkan. Il giorno seguente, Eda deciderà di portare la figlia ad Istanbul perché instauri un rapporto d'amicizia col padre. Serkan, però, si mostrerà molto freddo nei confronti della bambina, facendo cadere nello sconforto Eda.