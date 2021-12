Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', interpretata fra gli altri da Marc Perejo (Felipe), Juanma Navas (Ramon), Clara Garrido (Genoveva), Maria Gracia (Bellita), Aroa Rodriguez (Cinta), Sandra Marchena (Rosina) e Jorge Pobes (Liberto). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda nel periodo natalizio, dal 20 al 24 dicembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul confronto fra Genoveva e Ramon, sui loschi piani di Sabina e Roberto, sulla stato di salute di Lolita, sulla faida fra Marcos e i Quesada, sulla proposta di lavoro ricevuta da Antonito e sui piani elaborati dalla Salmeron per smascherare Felipe.

Roberto spia le casseforti in banca

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che le nuove canzoni d'amore di Jacinto riscuoteranno un enorme successo fra i domestici. Marcelina ritarderà il suo ritorno ad Acacias, non facendo sapere nulla da Barcellona. Genoveva affronterà Ramon, convinta che sia stato lui a far parte di un complotto organizzato per danneggiarla. L'uomo, però, negherà fermamente ogni sua accusa. Non contenta, Genoveva cercherà un chiarimento anche con Felipe che le assicurerà di non ricordare ancora nulla del suo passato. Nonostante ciò, la donna continuerà a non credere alla buona fede del marito, sospettando che finga la sua amnesia. Ramon accompagnerà Roberto in banca per presentargli il direttore, senza sapere che il locandiere si trova lì solo per vedere la disposizione delle due casseforti.

Rientrato a casa, Roberto riferirà a Sabina ciò che ha visto, elaborando insieme a lei un losco piano.

Antonito riceve una lettera

La famiglia di Lolita sarà molto preoccupata per i suoi svenimenti e per la leggerezza con cui lei li affronta. Marcos racconterà a Felipe tutto ciò che è successo con i Quesada in passato, per poi rassicurare anche Miguel.

Non del tutto convinto, il giovane chiederà spiegazioni ad Anabel che cercherà di non rispondere alle domande del fidanzato. Dopo aver ricevuto una missiva, Antonito racconterà a Miguel che il congresso gli ha offerto la possibilità di partecipare ad un'importante commissione che lui ha paura di accettare. Nel corso di un'accesa discussione, Marcos assicurerà ad Aurelio di voler rispondere alla lettera di Salustiano, per poi avvertirlo di non avvicinarsi più a sua figlia.

Nel tentativo di smascherare Felipe, Genoveva si scuserà con Ramon per averlo accusato ingiustamente, per poi invitarlo a casa sua. In quell'occasione, la donna avrà modo di origliare di nascosto le conversazioni in salotto di Felipe e Ramon.