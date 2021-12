Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air' che racconta la vita e gli amori di un gruppo di amici residenti nella Istanbul dei giorni nostri. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre 2021 su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle riflessioni fatte da Eda sulla sua vita, sul desiderio della Yildiz di rivelare a Serkan che è padre, sulla lettera rivelatrice scritta da Aydan per suo figlio, sui problemi di famiglia di Engin e Piril e sulla scenata di gelosia che Serkan farà ad Eda.

Eda riflette sulla sua vita

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Burak inviterà Eda a ripensare agli avvenimenti accaduti negli ultimi cinque anni, dalla malattia di Serkan al suo non volere essere padre a tutti i costi oltre alle ragioni che l'hanno portata da allontanarsi da lui. Dopo aver riflettuto a lungo, Eda deciderà di rivelare a Bolat di sua figlia Kyraz e lo annuncerà ad Ayfer e Melek. Non avendo il coraggio di rivelare di personalmente a suo figlio di avere una relazione con Kemal, Aydan deciderà di scrivere una lettera a Serkan in cui gli rivelerà tutta la verità. Fatto ciò, la donna lascerà la missiva nell'auto del figlio, senza sapere che a trovarla non sarà lui ma Melek.

Convinto che a scrivere la lettera sia stata Eda, l'uomo la prenderà e la consegnerà ad Ayfer, discutendo con lei sul da farsi. Alla fine, la coppia deciderà di aiutare al Yildiz, rivelando loro a Bolat tutta la verità.

Serkan ed Eda litigano

Engin e Piril saranno costretti ad affrontare alcuni problemi di convivenza che li porteranno a conoscersi ancora meglio.

Nel tentativo di far colpo su Eda, Serkan inviterà tutti i dipendenti ad andare a casa prima della fine del loro turno di lavoro in modo da avere l'ufficio libero per lavorare da solo con lei. Poco dopo, Bolat organizzerà una cena in ufficio dove tenterà di avere un approccio con Eda. La sintonia fra i due giovani, però, verrà interrotta da una telefonata inaspettata di Kiraz che chiamerà la madre.

Serkan non si renderà conto che Eda al telefono sta parlando con sua figlia, ma crederà che la giovane stia conversando con il suo fidanzato. Riaccompagnando la giovane in hotel, Bolat le farà una scenata di gelosia per poi litigare furiosamente con lei. La lite avuta con l'imprenditore spingerà Eda a convincersi ancora di più di voler rivelare a Serkan che loro hanno una figlia. Nel frattempo, Aydan inizierà a chiedersi perché suo figlio non abbia ricevuto la sua lettera, non sapendo che in quel momento la missiva è nelle mani di Seyfi.