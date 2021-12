Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il paradiso delle signore. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 20 al 24 dicembre 2021 su Rai 1.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sull'avvicinamento alle celebrazioni del Santo Natale.

Anna non riesce a perdonare Salvo

Le anticipazioni segnalano che Gemma non rivelerà alla sua famiglia l'identità del corteggiatore che le ha fatto trovare un Benino nel suo armadietto.

Intanto Armando e Agnese si avvicineranno sempre di più, tanto da decidere di voler trascorrere il Natale insieme.

La coppia, infatti, deciderà di chiedere a Tina e Salvo se sono d'accordo di passare le festività tutti insieme. Intanto il giovane Amato tenterà di avvicinarsi nuovamente ad Anna anche se la giovane non sembrerà intenzionata a perdonarlo e Salvo sarà sconsolato.

Con l'avvicinarsi del Natale, Adelaide non riuscirà a non lasciarsi andare alla malinconia per l'assenza delle persone a cui vuole bene.

Vittorio organizza una serata di beneficenza

Vittorio chiederà a Stefania di intervistare insieme a Marco una nota attrice per la rivista del Paradiso. La giovane accetterà, decidendo di non rivelare nulla alla sorellastra per non ingelosirla. Dopo aver ascoltato il racconto dell'intervista di Stefania, Vittorio avrà una brillante idea per l'evento benefico di Natale del Paradiso.

Conti deciderà di organizzare una riffa in cui persone benestanti donano dei premi a chi non può permetterselo in modo da aiutare la casa famiglia di Don Saverio.

Intanto Ezio deciderà di sposare Veronica. Per poterlo fare però l'uomo chiederà a Gloria di consegnargli il suo certificato di morte in modo da risultare vedovo agli occhi della legge.

Nino pronto a lasciare il seminario

Nino ammetterà di essere in procinto di lasciare il seminario e poi accetta l'invito di Dora a trascorrere il Natale insieme. Sarà proprio in quell'occasione che i due giovani si baceranno per la prima volta.

Nel frattempo Beatrice proporrà al cognato Vittorio di trascorrere le feste insieme in modo da non lasciarlo da solo.

In tale circostanza l'uomo avrà modo di riabbracciare la nipotina Serena.

Al Paradiso, Armando si vestirà da Babbo Natale per giocare e fare divertire i bambini del negozio.

Intanto, dopo aver scoperto che Gemma ha invitato Marco a casa per trascorrere del tempo da sola con lui, Stefania deciderà di rientrare prima per controllare cosa stia accadendo.

Gloria incontrerà per caso Ezio e Veronica all'uscita di un cinema, mentre Adelaide inviterà inaspettatamente Ludovica Brancia e Marcello per la cena di Natale.

Salvatore donerà ad Anna una pigotta cucita da Agnese come dono per la sua bambina. Gloria accetterà di trascorrere le feste insieme alle ragazze del Paradiso, mentre Armando parteciperà alla cena della Vigilia di casa Amato. Infine Ezio approfitterà della magia natalizia per fare la proposta di matrimonio a Veronica.