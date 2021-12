Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle prossime puntate in onda nel corso della settimana 3-7 gennaio 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Serkan, il quale non farà i salti di gioia nel momento in cui scoprirà di essere lui il vero padre della piccola Kiraz. Intanto, la bambina, proprio nel giorno del suo compleanno, farà perdere le sue tracce facendo preoccupare moltissimo Eda.

Serkan non è felice di essere padre: trame Love is in the air al 7 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Love is in the air previste fino al prossimo 7 gennaio 2022 rivelano che dopo aver scoperto di essere diventato padre, Serkan non farà affatto i salti di gioia. Questa notizia non l'ha reso per niente contento e l'architetto non sembrerà disposto a volersi prendere le sue responsabilità di padre.

Proprio per questo motivo, sua mamma Aydan gli parlerà col cuore in mano e cercherà in tutti i modi di convincerlo ad accettare questo dono del tutto inaspettato arrivato nelle sua vita. Tuttavia, Serkan non sa che sua mamma sta già tramando alle sue spalle: la donna, insieme a Kemal, sta facendo di tutto per riuscire a ottenere l'affidamento della piccola Kiraz.

La grande paura di Serkan e il complotto di sua mamma

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera turca in onda su Canale 5 rivelano che Aydan non sa che suo figlio nasconde una preoccupazione legata alla sua salute. Il ragazzo, infatti, teme che il suo tumore possa tornare presto e non vuole che Eda e, soprattutto, la piccola Kiraz possano soffrire per questa situazione.

Ma, per fortuna, la situazione potrebbe cambiare definitivamente dato che il medico darà all'architetto una buona notizia legata al suo stato di salute. I colpi di scena, però, non finiranno e le trame di Love is in the air fino al 7 gennaio 2022 rivelano che Eda arriverà da Serkan con una notizia a dir poco sconvolgente e preoccupante.

Kiraz scompare nel nulla: anticipazioni Love is in the air al 7 gennaio

Proprio nel giorno del suo compleanno, la piccola Kiraz è scomparsa nel nulla: la bambina è sparita e si sono perse le sue tracce. Che fine ha fatto e cosa le è successo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera Mediaset.

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate previste dal 3 al 7 gennaio rivelano che Eda si ritroverà a fare una presentazione molto apprezzata. Al suo fianco c'è Serkan che l'ha supportata e incoraggiata ma la donna continuerà a soffrire per le titubanze dell'architetto che non sarà disposto a fare il padre.