Lolita attraverserà tempi difficili nelle prossime puntate di Una vita. La donna, scoprirà di avere un male incurabile e tutto succederà dopo aver sorpreso Antonito in atteggiamenti intimi con Natalia. Lolita infatti, verrà ricoverata in ospedale dopo aver perso i sensi e, dopo vari accertamenti medici, sembrerà non esserci più nulla da fare per la bottegaia. Sarà Antonito a darsi da fare per trovare una cura che possa salvare la vita alla moglie.

Lolita sviene dopo aver visto Antonito tra le braccia di Natalia

Le prossime puntate di Una vita, che andranno in onda nel corso delle prossime settimane, riserveranno numerosi colpi di scena.

La famiglia Palacios in particolare, sarà al centro delle vicende soprattutto a causa delle condizioni di salute di Lolita. Da tempo i telespettatori hanno notato che la donna non gode di ottima salute, visto che avrà perso i sensi in più di un'occasione. Le cose però saranno destinate a peggiorare e coincideranno tra l'altro, con la scoperta del tradimento di Antonito con Natalia. Ebbene, dopo aver ricevuto delle foto che ritrarranno Antonito con la sorella di Aurelio, Lolita caccerà di casa il marito. Quest'ultimo, farà poi ritorno nella sua abitazione per recuperare degli oggetti personali e proprio qui, verrà raggiunto da Natalia. I due, approfittando dell'assenza di Lolita, si lasceranno andare alla passione.

Peccato che Lolita farà ritorno a casa, cogliendoli sul fatto. Un brutto colpo per la bottegaia, che assisterà al tradimento del marito con i propri occhi. Lolita perderà i sensi.

Una vita, Lolita gravissima: ha un male incurabile

Dopo lo svenimento, Lolita verrà trasportata in ospedale. Le sue condizioni appariranno sin da subito gravissime.

I medici la sottoporranno a vari esami ma, almeno inizialmente, nessuno riuscirà a capire di cosa soffrirà la moglie di Antonito. Solo in seguito, i medici capiranno che Lolita avrà un male incurabile. Un brutto colpo per tutta la famiglia Palacios che cercherà di rendere più sereni gli ultimi giorni di vita di Lolita. Antonito cercherà di stare accanto a Lolita, anche se la bottegaia non riuscirà a perdonarlo per il tradimento.

Antonito cerca di salvare la vita a Lolita e trova una cura sperimentale

In Una vita, i fan saranno quindi in apprensione per la salute di Lolita. Antonito nonostante la moglie non voglia vederlo, cercherà con tutte le sue forze di trovare una cura che le possa salvarle la vita. Antonito con il passare delle puntate, riuscirà a mettersi in contatto con un luminare della medicina facendolo giungere ad Acacias. Il medico metterà in atto una cura sperimentale, i cui risultati non saranno certi. Fiato sospeso quindi circa le condizioni di Lolita. Riuscirà a salvarsi? Per scoprirlo, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap tv iberica, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato a partire dalle 14:10.