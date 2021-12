Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio, che si ritroverà in crisi per quanto riguarda il suo rapporto con Speranza, che nel frattempo si lascerà andare con Samuel. Intanto Marina dovrà affrontare con Fabrizio l'ennesima crisi del pastificio mentre Rossella farà i conti col ritorno di Riccardo.

Speranza bacia Samuel: anticipazioni Un posto al sole al 7 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nel corso della settimana che va dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che Vittorio dopo aver messo in atto il suo piano per tenersi alla larga da Speranza, si renderà conto che la situazione gli è sfuggita di mano.

Il motivo? Tra Speranza e Samuel si è venuto a creare un feeling davvero speciale, al punto che tra i due è scattato anche un bacio.

Insomma il piano di Vittorio sembra aver dato i suoi frutti, anche se adesso il giovane figlio di Guido si renderà conto di essere geloso di questa situazione e forse Speranza non gli è del tutto indifferente.

Scoprire che i due ragazzi si sono baciati appassionatamente gli scatenerà un'irrazionale gelosia. E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che Speranza continuerà ad essere agitatissima.

Vittorio si ritrova in crisi per Speranza

La ragazza, infatti, mai si sarebbe aspettata di essere così attratta da Samuel, oltre tutto, il bacio che c'è stato tra di loro è stato a dir poco magico per la giovane.

Ma come è possibile tutto questo, dato che fino a pochi giorni fa credeva di essere follemente innamorata di Vittorio?

Come se non bastasse, Samuel continuerà ad essere molto presente nella vita della ragazza. Un giorno le farà una chiamata inaspettata: casualmente è vicino casa sua, e le chiede se le va di vedersi e stare un po' insieme a casa sua.

Come andrà a finire questa situazione? Speranza si sentirà sempre più in crisi e si renderà conto che per lei è giunto il momento di affrontare la situazione con Vittorio, per poi scegliere definitivamente con chi dei due ragazzi frequentarsi.

Marina e Fabrizio affrontano la crisi del pastificio: anticipazioni Un posto al sole al 7 gennaio

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 7 gennaio 2022, rivelano che Marina e Fabrizio si ritroveranno a dover fare i conti con l'ennesimo problema al pastificio.

Una nuova crisi si abbatterà sull'attività di Fabrizio e Giordano si metterà subito all'opera per scoprire chi sia l'artefice di questa situazione.

Occhi puntati anche su Riccardo, il quale cercherà di fare il possibile per riconquistare di nuovo la fiducia di Rossella e quindi mettere insieme i cocci della loro storia d'amore. Silvia spingerà sua figlia a concedere una seconda chance a Riccardo.