Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air, confermata anche nel corso della settimana che va dal 27 al 31 dicembre 2021 in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che andranno in onda su Canale 5 rivelano che i colpi di scena non tarderanno ad arrivare e tutto ruoterà intorno al "mistero Kiraz", dato che Eda non ha ancora avuto il coraggio di confessare a Serkan la verità sulla bambina che hanno concepito insieme.

Aydan indaga sul conto della piccola Kiraz: anticipazioni Love is in the air 27-31 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air previste su Canale 5 fino al 31 dicembre 2021 in daytime, rivelano che per cercare di scoprire la verità sulla bambina, Aydan decide di assumere Pina per farla indagare in segreto.

Lo scopo sarà quello di riuscire a perquisire la borsa di Eda, in modo tale da provare a scoprire se ci sono dei documenti che possano dare sostanza ai suoi sospetti.

Nonostante le mille difficoltà, Pina si metterà al lavoro e alla fine riuscirà a trovare la carta d'identità della bambina e a quel punto per Aydan sarà facile riuscire a trarre già la prima conclusione.

Eda pronta a dire la verità a Serkan

La donna, infatti, si renderà conto al 100% che Kiraz in realtà è figlia di Eda e non di Melo.

Ma i sospetti non sono finiti qui, perché dopo aver fatto questa scoperta clamorosa, la donna comincerà ad avere dei dubbi sul fatto che la bambina possa essere figlia di Serkan e dunque sua nipote.

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the air, previste nel corso della settimana 27-31 dicembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Eda la quale si darà da fare per cercare di svelare a Serkan la verità sul conto della loro bambina.

Serkan, Eda e Kiraz passano del tempo insieme: trame Love is in the air al 31 dicembre

E così, in vista di un nuovo incontro di lavoro che ci sarà ad Istanbul, Eda deciderà di portare Kiraz con sé, così da permetterle di passare delle giornate con suo padre.

Dopo numerosi alti e bassi, l'ignaro padre legherà definitivamente con sua figlia? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera turca in programma su Canale 5.

Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera turca previste dal 27 al 31 dicembre 2021, inoltre, rivelano che Melo e Ayfer continueranno a preoccuparsi per Eda: per loro, infatti, ogni passo della ragazza potrebbe nascondere delle grandi insidie.

E poi ancora Seyfi, sempre per portare avanti le "indagini" sul conto della piccola Kiraz, ruberà uno spazzolino da denti credendo che sia proprio quello della bambina e vorrà fare un test genetico. Tuttavia, commetterà un goffo errore.