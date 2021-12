Prossimamente in Love is in the air il riavvicinamento tra Eda e Serkan segnerà una tappa importante della loro storia d'amore. L'architetto, infatti, non vorrà più perdere tempo e così deciderà di sposare subito la sua amata.

Serkan vuole chiedere a Eda di diventare sua moglie

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Serkan ed Eda cresceranno insieme la piccola Kiraz e questo gli consentirà di avvicinarsi sempre di più. I vecchi rancori sembreranno una cosa ormai dimenticata, ma il passato farà sempre capolino. Infatti Serkan scoprirà che Eda ha rimosso il tatuaggio che entrambi avevano fatto sull'anulare per simboleggiare il loro amore.

La ragazza, però, gli confesserà di non averlo rimosso completamente, infatti l'ha riprodotto in un'altra parte del corpo.

A ogni modo Serkan capirà di non poter più fare a meno della sua amata, così finalmente deciderà di fare il grande passo: vorrà chiederle di diventare sua moglie.

Serkan svela le sue intenzioni a Melo

La proposta di matrimonio sarà una totale sorpresa per Eda e Serkan, per la buona riuscita della cosa, dovrà avvalersi dell'aiuto di alcune persone fidate, per questo motivo deciderà di svelare le sue intenzioni a Melo. Quest'ultima, in un primo momento, crederà che Serkan voglia rivelarle qualcosa di tragico, tipo che è nuovamente malato o la sua volontà di abbandonare Kiraz, ma non sarà nulla di tutto ciò: le sue intenzioni saranno serie.

In un batter d'occhio amici e parenti verranno a conoscenza della novità e tutti saranno sorpresi dal fatto che Serkan non voglia perdere tempo e sposare subito Eda. Infatti per lui sarà proprio così, è stato troppo lontano dalla sua amata e dalla figlia e con il matrimonio vorrà mettere una pietra sopra il passato e iniziare una nuova vita insieme.

Il matrimonio di Eda e Serkan

Amici e parenti faranno di tutto per nascondere la sorpresa a Eda, ma la ragazza non potrà fare a meno di notare lo strano atteggiamento che tutti le riserveranno. Infatti tutti la guarderanno in modo strano e da lì inizierà a capire che forse sta succedendo qualcosa.

Eda, però, non avrà nemmeno il tempo di pensare a cosa possa accadere, che quando meno se lo aspetterà riceverà la fatidica proposta di matrimonio.

In mezzo a una strada, con i due vestiti completamente di bianco, lui si inginocchierà di fronte a lei e le domanderà di diventare sua moglie.

Ovviamente dirà di sì, ma perché i due saranno vestiti completamente di bianco? Perché Serkan penserà veramente a tutto. Infatti, a pochi metri dalla strada in cui le farà la proposta, ha fatto allestire tutto per celebrare subito le nozze e finalmente lui ed Eda saranno marito e moglie.