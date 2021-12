Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Love is in the air in onda dal 27 al 31 dicembre su Canale 5. Le trame dello sceneggiato turco raccontano che Eda Yildiz svelerà a Serkan Bolat la verità su sua figlia Kiraz.

Anticipazioni Love is in the air puntate 27-31 dicembre

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate dal 27 al 31 dicembre in televisione narrano che Deniz organizzerà una cena per Serkan, prendendo in mano la cucina del ristorante. Una mossa che infastidirà non poco Ayfer e Melo.

Intanto Burak proporrà a Eda di trasferirsi temporaneamente a casa sua, almeno finché Bolat non farà ritorno a Istanbul.

Kerem cercherà di conquistare Pina in occasione del corso della cena. Un tentativo che purtroppo finirà molto male.

Eda, intanto, avrà un mancamento mentre si sta avvicinando al tavolo imbandito per la cena. Qui, Serkan presterà immediatamente soccorso all'ex. In seguito, i due troveranno una bottiglia in acqua, contenente un messaggio. Una volta recuperato, entrambi leggeranno l'avviso, dove scopriranno che ha attinenza con la loro love story.

Eda svela a Serkan che Kiraz è la loro figlia

Nelle puntate 27-31 dicembre di Love is in the air, Seyfi continuerà a indagare a casa di Eda. Qui, il maggiordomo riuscirà a impossessarsi dello spazzolino della fioraia, pensando che sia di Kiraz. Aydan, infatti, avrà intenzione di fare un test del Dna per scoprire la verità sulla bambina.

In questo modo, nasceranno una serie di buffi equivoci che porteranno Piril a scoprire di cosa sospettano Aydan e Engin. La donna, a questo punto, non esiterà a correre da Eda per informarla di quanto sta accadendo. Alla fine, la Yildiz deciderà di accettare l'aiuto di Burak, tanto da salire a bordo di un auto insieme a sua figlia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qui, Kiraz confesserà alla madre di aver lasciato una scarpa al signor Bolat per farsi ritrovare. Un gesto che genererà lo stupore da parte di Eda.

Aydan e Engin, intanto, riusciranno ad appropriarsi di una ciocca di capelli di Kiraz, tanto da recarsi presso un gabinetto d'analisi per il test del Dna. Ed ecco che i due scopriranno che la bambina è la figlia di Eda e Serkan.

Ma la fioraia giocherà d'anticipo, svelando all'architetto che Kiraz è la loro bambina avuta cinque anni prima.

Aydan vuole allontanare la nipote dalla madre

La notizia della paternità manderà sotto choc Serkan che trascorrerà tutta la notte a riflettere sulla questione. La mattina dopo, l'uomo avrà un confronto con Eda. Qui, l'architetto cercherà di capire per quale motivo gli ha nascosto la presenza di Kiraz, sebbene ammetta che le avrebbe chiesto di abortire se l'avesse saputo prima.

Aydan, invece, perderà il lume della ragione quando scoprirà che sua nipote è cresciuta dalla famiglia Yildiz. Per questo motivo, la donna cercherà di allontanare la bambina dalla madre per non farla crescere come una selvaggia. Ed ecco che Engin e Seyfi cercheranno di riportare la donna alla calma.

Infine Melo e Aydan saranno in ansia poiché Eda continuerà a negarsi al telefono.