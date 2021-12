Su Canale 5 la prossima settimana proseguirà come di consueto la messa in onda della soap opera turca Love is in the air, dalle ore 16:55 alle 17:35 circa e dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo italiano il 28 dicembre 2021, raccontano che la piccola nuova protagonista della seconda e ultima stagione Kiraz (Maya Başol) farà una confidenza del tutto inaspettata alla madre Eda Yildiz (Hande Erçel) riguardante il padre Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

La fioraia diventata architetta paesaggista non nasconderà il suo immenso stupore, quando sua figlia le dirà che il ricco imprenditore le è stato vicino e che ha lasciato un indizio per consentirgli di rintracciare entrambe dopo il loro ritorno a Sile.

Spoiler Love is in the air del 28 dicembre: Seyfi si presenta a casa di Eda per indagare

Nella 164^ puntata della serie tv che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 28 dicembre, Seyfi (Alican Aytekin) continuerà a portare avanti le sue indagini per aiutare Aydan (Neslihan Yeldan) a scoprire se effettivamente la piccola Kiraz è davvero nata dalla passata storia d’amore tra suo figlio Serkan e Eda terminata cinque anni fa.

L’assistente della signora Bolat per riuscire nel suo intento si presenterà a casa dell’architetta paesaggista, proprio quando Erdem (Sarp Bozkur) avrà il compito di occuparsi dei bambini: in tale circostanza Seyfi riuscirà a impossessarsi di uno spazzolino con l’intenzione di sottoporlo a un test genetico, con la certezza che la proprietaria sia Kiraz.

Piril scopre che Aydan e suo marito Engin hanno sospetti su Kiraz, Eda rimane colpita dal racconto della figlia

In realtà ci sarà un fraintendimento, visto che lo spazzolino su cui metterà le mani Seyfi sarà di Can, il figlio di Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu): quest’ultima però per merito dell’equivoco riunirà i tasselli del puzzle e scoprirà che suo marito e Aydan hanno dei sospetti su Kiraz.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Piril non perderà tempo per precipitarsi dall’amica Eda, decidendo quindi di mettersi in viaggio da Istanbul la sera stessa e accettando l’aiuto di Burak.

Intanto Serkan, quando incontrerà la figlia Kiraz sulla spiaggia, le darà una mano a cercare una collana persa: la bambina dopo aver detto all'uonlmo di dover partire, se ne andrà via con la madre Eda per tornare a Sile.

A questo punto quest’ultima rimarrà senza parole quando Kiraz durante il tragitto in auto, oltre a dirle che Serkan è stato molto affettuoso con lei, le svelerà che ha lasciato una sua scarpa per farsi trovare.