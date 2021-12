Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato. È stata proprio l'opinionista a confermarlo sulle pagine del settimanale Vero, in cui ha svelato che l'uomo misterioso si chiama Alfredo. Tina non ha dato molti altri dettagli, ma ha sottolineato come stia cercando di non correre troppo, visto che le passate relazioni non sono finite bene, come quella con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, durata un paio d'anni e finita prima dell'estate.

U&D, Tina Cipollari in love: il nuovo fidanzato si chiama Alfredo

Tina Cipollari conferma le voci che la vogliono di nuovo innamorata.

Già qualche tempo fa aveva parlato di un nuovo fidanzato proprio a Uomini e donne. Del misterioso uomo però non si sapeva nulla, almeno sino a oggi. È stata proprio la simpatica Cipollari a svelare qualche dettaglio su di lui attraverso un'intervista rilasciata al settimanale. Qui Tina ha fatto anche intendere come, la sua precedente relazione con il ristoratore Vincenzo Ferrara, non sia finita nel migliore dei modi. Ora al suo fianco c'è Alfredo.

Chi è Alfredo, il nuovo fidanzato di Tina

Per la prima volta dunque, Tina svela qualche dettaglio sul suo nuovo amore. Alfredo abita a Roma, proprio come l'opinionista. I due di sarebbero incontrati nell'estate 2021, grazie ad amici comuni. Non è chiaro quale sia la sua professione, ma pare non faccia parte del mondo dello spettacolo.

Tina non ha voluto raccontare molto di più, visto che è assai gelosa della sua privacy. Anche le sue passate relazioni, sono state vissute con discrezione, anche per preservare i figli Mattias, Gianluca e Francesco, avuti dall'ex marito Kikò Nalli. Proprio a proposito dei figli, Tina ha svelato di non aver ancora presentato loro Alfredo.

"Non voglio destabilizzarli", ha infatti confessato l'opinionista, a testimonianza di come la donna stia cercando di non correre troppo.

La storia con l'ex Vincenzo è finita male

In passato Tina è stata sfortunata in amore. Proprio sul settimanale Vero, ha parlato di Vincenzo Ferrara facendo intendere che la loro storia sia finita in malo modo.

Non lo ha neppure chiamato per nome ma, riferendosi a lui, ha usato il termine "quel signore di Firenze" che non lascia adito a dubbi. La loro storia durata un paio d'anni non è finita bene. Alcuni mesi fa, si era parlato di un tradimento di lui. Fatto mai confermato né tantomeno smentito dai diretti interessati. Fatto sta che ad oggi, l'opinionista di Uomini e donne, è felice accanto ad Alfredo. Sarà la volta buona per la simpatica ed esuberante Tina? Non resta che aspettare per scoprirlo, così come si resta in attesa di ulteriori informazioni sul misterioso Alfredo. Chissà cosa ne penserà la sua storica nemica Gemma Galgani.