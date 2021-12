Non mancheranno di certo le sorprese nei prossimi appuntamenti dello sceneggiato turco Love is in the air, che occupa il pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nell’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo mercoledì 5 gennaio 2022, la piccola Kiraz (Maya Başol), durante la festa del suo compleanno e dopo aver fatto preoccupare parecchio la madre Eda Yildiz (Hande Erçel) scomparendo nel nulla, apprenderà di essere la figlia di Serkan Bolat (Kerem Bürsin): una scoperta che la renderà felice.

Spoiler Love is in the air, del 5 gennaio: Kiraz scompare nel nulla, Engin e Piril hanno l’ennesimo litigio

Gli spoiler della puntata della serie televisiva, che i fan italiani vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset il 5 gennaio, svelano che Serkan, dopo aver guardato dei filmati di sua figlia Kiraz quando era ancora più piccola e con protagonista anche Eda, farà un passo indietro. Infatti inizierà a pensare a quale atteggiamento adottare per riuscire a riavvicinarsi alla sua ex e alla loro bambina. L’occasione giusta si presenterà nel momento in cui tutti saranno disperati a causa dell’improvvisa scomparsa di Kiraz, che farà perdere le sue tracce proprio il giorno del suo compleanno.

A questo punto Serkan non perderà tempo per unirsi alle ricerche avviate da Eda, che sarà parecchio disperata per ciò che potrebbe accadere alla sua bambina.

Nel contempo Engin e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) avranno l’ennesimo litigio, ma questa volta a causa del loro ruolo di genitori. Intanto ci saranno i presupposti per poter vedere nascere la coppia formata da Pina (Doğa Özüm) e Kerem (Sina Özer) e quella da Melek (Elçin Afacan) e Burak.

Kiraz viene rintracciata grazie a Can, Serkan prende parte alla festa di compleanno della figlia

Successivamente Kiraz farà stare sempre più in ansia i suoi cari a causa della sua scomparsa. A rintracciare la bambina sana e salva, servendosi della complicità del piccolo Can, sarà Serkan, che troverà la figlia intenta a far volare un palloncino nello spazio indirizzato proprio a suo padre: “Papà oggi è il mio compleanno”.

Kiraz, dopo essere stata ritrovata, confesserà alla madre Eda che non soffierà alcuna candela fino a quando non arriverà suo padre. Il desiderio della piccola verrà esaudito, visto che Bolat prenderà parte alla festa a sorpresa della figlia vestito da astronauta e con il palloncino della stessa in mano. Infine Kiraz farà dei salti di gioia, quando scoprirà finalmente l’identità del suo genitore.