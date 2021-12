Le vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore giunta alla sua sesta stagione, non deluderanno di certo i telespettatori il nuovo anno. Nel corso degli episodi che andranno in onda su Rai Uno da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio 2022, Flavia Brancia di Montalto avrà diversi battibecchi con la figlia Ludovica dopo essere tornata nel capoluogo lombardo.

Spoiler Il Paradiso delle signore, al 7 gennaio: Tina vuole operarsi, Flavia torna a Milano

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse dal 3 al 7 gennaio, svelano che Vittorio avrà in mente dei nuovi progetti per Il Paradiso.

Intanto Umberto sarà convinto che la rivista Il Paradiso Market potrà avere più successo se uscisse in edicola. Tina farà nuovamente un passo indietro, visto che deciderà di operarsi. Irene, la figlia di Anna invece regalerà a Salvatore un suo disegno. In seguito Tina si rifiuterà di rispondere alla chiamata telefonica di Sandro. Anna nel frattempo verrà invitata a casa Amato, per ufficializzare la sua storia con Salvatore.

Flavia la madre di Ludovica, sarà pronta a mettere piede a Villa Bergamini: per questo motivo quest’ultima dovrà stare distante dal suo amato Marcello, per non aver ancora fatto sapere della loro relazione alla donna che l’ha messa al mondo. Flavia sin da subito però avrà dei sospetti sul rapporto tra il barista e la figlia, che finiranno per aumentare quando troverà una cravatta.

Ludovica dopo aver litigato con la madre si sfogherà con Marcello, che intanto tornerà ad alloggiare con Armando. Flavia si scontrerà anche con Adelaide: le due donne dimostreranno di non aver ancora messo una pietra sopra ai dissapori passati. Fiorenza invece non appena incontrerà Flavia al circolo, e capirà che non sa che sua figlia Ludovica e Marcello stanno insieme sceglierà di essere sincera.

La signora Brancia di Montalto intanto, darà l’impressione di essere decisa a rimanere in città per molto.

Gloria disperata, Gemma non nasconde la sua tristezza

Veronica al contempo sarà sempre più curiosa di conoscere colui che sua figlia sta frequentando. A proposito di Marco farà ritorno dalle vacanze, e avrà il compito di fare un nuovo lavoro con Stefania.

A questo punto Ezio e la sua compagna inizieranno a parlare del loro matrimonio, mentre Gloria quando vedrà Veronica indossare l’anello che le ha regalato il suo ex marito cadrà nella disperazione totale. Successivamente il signor Colombo e Veronica apprenderanno che per potersi sposare c’è bisogno della testimonianza di Ernesta, l’unica in grado di potergli fare ottenere il certificato di morte di Gloria. Sarà proprio quest’ultima a rassicurare Ezio, dicendogli che Ernesta è in procinto di giungere nel capoluogo lombardo. Stefania oltre a manifestare la sua felicità a Ernesta, dicendole di approvare la relazione del padre Ezio con Veronica, le dirà di essere convinta che sua madre sia viva.

La giovane Colombo in seguito prenderà parte a un evento ippico che si terrà al circolo durante il giorno dell’Epifania, con l’obiettivo di sostenere Marco quando intervisterà una giovane amazzone: Gemma essendo tra gli invitati non nasconderà la sua tristezza, nell’istante in cui avrà modo di conoscere la talentuosa cavallerizza poiché riaffioreranno nella sua mente dei ricordi del suo difficile passato. Marco non perderà tempo per incoraggiare la sua amata a riprendere a fare equitazione.

Intanto la riffa benefica che si terrà al paradiso e che vedrà come protagoniste anche Serena, la nipote di Vittorio, Tina e una popolare attrice, avrà un esito positivo. Infine una conversazione tra Ezio e Ernesta verrà spiata da qualcuno.