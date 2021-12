Nella puntata di Love is in the air del 15 dicembre, Serkan proseguirà con il suo piano alla riconquista di Eda. Dopo essere riuscito a convincerla a lavorare al progetto dell'hotel all'Art Life, le organizzerà una sorpresa molto speciale. Intanto Ayfer si ritroverà ancora a dover fare i conti con le provocazioni di Aydan.

Serkan, Eda e la cena romantica negli uffici dell'Art Life

La collaborazione con Serkan, per il progetto riguardante l'hotel di Deniz, diventerà per Eda "un'angoscia", infatti lei vorrebbe tenere l'architetto il più lontano possibile dall'albergo, in maniera tale che non scopra che Kiraz è suo figlia, mentre lui è super insistente e vuole starle accanto, infatti il suo unico obiettivo è quello di riconquistare il cuore della sua ex.

Quando finalmente Eda riuscirà a "liberarsi" di Serkan e a instaurare una collaborazione tramite email, l'architetto farà di tutto per farla innervosire, al punto che la convincerà ad andare a lavorare negli uffici dell'Art Life.

I due lavoreranno, ma avranno anche modo di parlare del loro passato e del brutto epilogo che ha avuto la loro storia d'amore. Lui intanto proverà a tentare Eda con una cena insieme in ufficio, all'inizio la ragazza sarà un po' riluttante, ma alla fine accetterà.

Lei si sarebbe immaginata un pasto veloce da scambiare in ufficio, ma Serkan avrà le idee più chiare, infatti organizzerà una perfetta cenetta romantica a lume di candela, anche se farà credere che tutto sia stato fatto "a caso".

Aydan e la lotta senza fine contro Ayfer

Intanto nel ristorante Ayfer sarà indaffarata con il lavoro in cucina, ma durante la serata verrà chiamata al tavolo da dei commensali. Lei e Melo penseranno subito che si tratti di critici gastronomici pronti a farle dei complimenti, invece non sarà altro che Aydan ospite nel locale insieme a Kemal.

Se quest'ultimo non farà altro che inondarla di complimenti, la madre di Serkan non risparmierà invece delle critiche, definendo la carne da lei cucinata "secca" e la pasta scotta.

Aydan deciderà di rivolgersi direttamente a Burak per questo "disguido", visto che è il proprietario del ristorante, ma vedendo che si tratta del "marito di Melo", secondo lei Ayfer non è stata presa per la sua bravura.

Piril teme di non conoscere abbastanza Can

Piril, invece, attraverserà un momento delicato con suo figlio Can. Infatti il piccolo, nei primi anni di vita, è stato cresciuto soprattutto da Engin, che ha deciso di rimanere a casa per consentire a Piril di rientrare a lavoro. Una sera, però, la donna e suo figlio saranno soli a casa e, quando arriverà il momento di mettere a letto il piccolo, Piril si renderà conto di quante cose non sa di suo figlio.

Per le donna sarà una verità difficile da affrontare, ma ce la metterà tutta per il bene di Can.