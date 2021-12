Colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip: Soleil e Alex si sono baciati in giardino davanti a tutti gli altri inquilini, ma non tutto è come sembra. Il video ha suscitato grande clamore sui social, dove i fan del programma si sono scagliati contro Belli e Sorge. Chi era presente in giardino, invece, ha applaudito davanti a quel bacio passionale: ''Finalmente la verità'', si sente in sottofondo. Poco dopo, però, Soleil fa piangere Belli confessandogli che quel bacio era 'Finto come te'. Ne è seguito un litigio nel quale è stata tirata in ballo anche Delia.

GF VIP, Soleil: 'Questo bacio è finto come te', Alex in lacrime

Il video del bacio super passionale tra Alex e Soleil è stato pubblicato poco fa sul profilo Uominiedonneclassicoeover e sta già collezionando migliaia di visualizzazioni e altrettanti commenti, la maggior parte dei quali decisamente negativi.

Il rapporto tra Alex e Sorge nella casa di Cinecittà ha da subito catalizzato l'attenzione dei telespettatori. I due si sono avvicinati sin da subito, definendo - almeno inizialmente - il loro rapporto come un'amicizia speciale. Tuttavia, la loro relazione si è evoluta e quella che poteva essere un'amicizia si è trasformata in qualcosa di più. Sono arrivate le effusioni e i baci sotto le coperte.

E poi la dichiarazione di Alex, che ha confessato a Soleil di essersi innamorato di lei.

La vicinanza Alex-Soleil ha ovviamente fatto infuriare Delia, la moglie di Belli, che in più occasioni è entrata nella casa del Gf Vip per un confronto con il marito.

Ma ecco il colpo di scena: Soleil ha baciato Alex davanti a tutti, sussurrandogli queste parole: ''Lo senti questo?

È finto come te''. Belli si è allontanato, andando a rinfrescarsi il viso e non trattenendo le lacrime.

Soleil spiazza Alex: 'Le urla le vai a portare a tua moglie'

Belli, dopo quelle parole, è andato ancora in confusione come settimana scorsa. I due hanno avuto un'accesa discussione poco dopo, durante la quale Belli ha alzato la voce scatenando la reazione di Sole: ''Le urla le vai a portare a tua moglie'', apostrofandola con un termine poco carino.

Alcuni fan hanno ipotizzato che questo bacio tra Alex e Sorge sia stato organizzato a tavolino dai due diretti interessati, visto che questa sera, lunedì 13 dicembre 2021, ci sarà la puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Alla luce di quanto successo, è indiscusso che Alfonso Signorini parli dell'argomento.

E chissà che Delia, verso la quale ora Belli prova risentimento per la paparazzata da lui giudicata falsa con un altro uomo, decida di farsi sentire per un ennesimo confronto con il marito e con Soleil, viste le ultime parole dette sul suo conto.