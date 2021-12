Tante novità attendono i fan di Love is in the air nel corso delle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione assoluta su Canale 5. Le trame delle puntate turche rivelano che Serkan Bolat dimostrerà di non voler avere rapporti con suo padre dopo aver scoperto la verità da Aydan. Pertanto, Kiraz studierà uno stratagemma per avvicinare l'architetto a Kemal, con risvolti inaspettati.

Anticipazioni Love is in the air: Aydan scopre la vera identità del padre di Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate trasmesse a breve in televisione si soffermano sulle conseguenze della scoperta della vera identità del padre di Serkan.

Tutto comincerà quando Aydan scoprirà che il padre di suo figlio è niente di meno che Kemal, il suo primo amore. Quest'ultimo, infatti, le ricorderà di una notte di 35 anni prima in cui avevano fatto l'amore. Una serata che non era stata ricordata dalla signora Bolat, perché completamente ubriaca. Inoltre, la donna apprenderà che l'uomo soffre di un'allergia alle fragole come suo figlio e Kiraz.

Per questo motivo, Aydan si farà aiutare da Seyfi ad analizzare il dna di Kemal e Serkan, dove comprenderà che sono padre e figlio. Una verità che giungerà alle orecchie di Kiraz, Can e Ayfer, che porterà la signora Aydan a confidare il tutto all'architetto.

Kiraz vuole avvicinare l'architetto e Kemal

Nelle puntate turche di Love is in the air, Serkan entrerà in crisi quando scoprirà che Kemal è il suo vero padre.

L'architetto, a questo punto, rifiuterà di avere ogni contatto con il genitore.

Dall'altro canto, il fidanzato di Aydan apparirà felice dall'idea di avere un figlio ed una nipotina, a cui si è già affezionato.

Anche Kiraz sarà talmente entusiasta da chiamarlo nonno. Un gesto che purtroppo infastidirà parecchio Bolat, ormai sicuro di poter intraprendere una relazione con Eda senza alcun ostacolo.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Kiraz e il suo amico Can aiuteranno l'architetto ad avvicinarsi a suo padre Kemal.

Serkan non vuole concedere una chance a suo padre

Durante il primo giorno di collegio, Kiraz convincerà Can a chiudersi all'interno di un bagno insieme a lei. Qui i due bambini riveleranno di essere disposti ad uscire soltanto all'arrivo di Kemal a scuola.

Serkan, a questo punto, accetterà che Eda si metta in contatto con l'uomo, che non ci penserà un secondo a raggiungere l'adorata nipotina.

Purtroppo il piano di Kiraz e Can non riuscirà nel suo intento. Bolat, infatti, non vorrà concedere una chance a suo padre. Per questo motivo, Eda deciderà di metterci il suo zampino, organizzando una cena in famiglia che desterà i sospetti del ritrovato fidanzato.