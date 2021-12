La verità sulla paternità di Kiraz si avvicina sempre di più e secondo le anticipazioni della puntata di Love is in the air del 17 dicembre, Serkan apprenderà alcune caratteristiche che lo accomunano alla piccola. Intanto non si arrenderà e sarà sempre "in campo" per riconquistare Eda.

Serkan sempre presente nei ricordi di Eda

Kiraz in turco significa ciliegia e il suo nome non è stato scelto a caso. Infatti quando Eda stava ancora insieme a Serkan, e le cose tra i due andavano bene, la ragazza gli disse che la ciliegia simboleggia l'infinito, allora Serkan le rispose: "Allora pianterò un frutteto di ciliegi, così ogni volta che entrerai ti ricorderai di me".

Forse per Eda dare alla bimba quel nome è stato solo un modo per tenero vivo l'amore che c'è stato con l'architetto.

I ricordi riaffioreranno nella sua mente, soprattutto dopo l'ennesimo litigio dettato dalla gelosia di Serkan. Eda avrà modo di spiegarli che al telefono parlava con la "figlia di Melo" e che nella sua vita, attualmente, non c'è nessun uomo. Dopo questa confessione l'architetto sarà un libro aperto e ammetterà di sentirsi in colpa per ciò che le ha fatto in passato. Eda non sarà da meno e penserà al grande segreto che non gli ha mai svelato, ovvero la paternità di Kiraz. Gli dirà che deve svelargli qualcosa, ma che non può farlo, e sopratutto gli sottolineerà di non oltrepassare quel muro che tanti anni fa ha sollevato, perché lei non può cadere nella sua trappola.

La ragazza se ne andrà, ma perderà una cosa che teneva tra le mani: il plettro che anni prima le regalo Serkan, dopo aver suonato la chitarra per lei la sera che le ha raccontato il dolore che riguardava la morte di suo fratello. Per l'architetto si accenderà un bagliore di speranza, forse Eda non è così disinteressata a lui come vuol far credere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La sfida tra Serkan e Kiraz

Intanto ci sarà un avvicinamento tra Serkan e Kiraz. La piccola, infatti, irromperà in hotel mentre l'architetto sarà sovrappensiero e guarderà oltre la finestra, e lo farà in una maniera molto particolare: lanciando una freccia con la ventosa contro il vetro. Serkan sarà molto infastidito, ma la bimba sarà caparbia tanto quanto il padre e gli lancerà una sfida: chi tirerà la freccia più lontana all'obiettivo dovrà invitare all'altro un gelato.

Vincerà Kiraz e quando le offrirà il gelato Serkan scoprirà che la piccola, come lui, è allergica alle fragole. Lo mangeranno insieme e durante la conversazione la bambina gli svelerà che sua madre non lavora nel ristorante, ma che in realtà è il "capo". La conversazione verrà interrotta da Eda, ma tutti questi particolari serviranno a Serkan per fargli sorgere qualche dubbio sulla maternità della piccola?