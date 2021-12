Le anticipazioni di Love is in the air della puntata del 14 dicembre annunciano che per Eda ci sarà un salto indietro nel tempo, carico di ricordi: la ragazza, dopo cinque anni, tornerà negli uffici dell'Art Life. Infatti Serkan non mollerà la presa e nonostante venga allontanato dall'albergo di Sile, continuerà con il suo piano per riconquistare la ragazza.

Serkan rivuole Eda a tutti i costi

Eda si affiderà alle mani di Piril per allontanare Serkan dall'albergo di Sile, infatti lei è l'unica tra i suoi vecchi amici dell'Art Life a sapere che l'architetto è il padre di Kiraz.

Così Piril proverà a escogitare un piano, dicendo a Serkan che deve subito tornare in ufficio perché qualcuno gli sta rubando il suo progetto in Qatar. Ovviamente sarà tutta una farsa, ma che consentirà a Eda di stare lontana da Serkan almeno per un po', visto che lui rimarrà bloccato in ufficio.

L'architetto, però, non si arrenderà e telefonerà a Eda invitandola a raggiungerlo negli uffici di Istanbul per lavorare al progetto dell'hotel, ma la ragazza si rifiuterà categoricamente, proponendogli di collaborare a distanza tramite email. Allora Serkan farà partire una "guerra" telematica, inviando a Eda delle modifiche assurde al progetto che ovviamente la faranno innervosire, quale sarà la reazione della ragazza?

Tra loro inizierà un botta e risposta che porterà Eda allo sfinimento, per questo motivo deciderà di raggiungerlo a Istanbul: Eda tornerà negli uffici dell'Art Life dopo cinque anni.

Kiraz parla per la prima volta con sua nonna Aydan

Intanto Kiraz, nel ristorante dell'hotel, farà inconsapevolmente la conoscenza di sua nonna Aydan.

Sarà una conversazione in cui la schiettezza della bambina verrà subito a galla, visto che quando verrà a sapere che Aydan è la madre di Serkan le consiglierà di "educare suo figlio". Durante questa chiacchierata si verrà anche a sapere che la piccola è allergica alle fragole, proprio come Serkan, ma questo particolare non desterà alcun dubbio sul fatto che non possa essere la figlia di Melo.

Quest'ultima, quando noterà che la piccola sta conversando con Aydan, andrà subito a prenderla, visto che temerà che possa dire qualcosa di troppo. Nel mentre verrà risolto il "mistero" della lettera di Eda, infatti dopo un confronto con quest'ultima Ayfer e Melo scopriranno che non è stata lei a scriverla, ma il malinteso proseguirà, infatti Eda crederà che la lettera sia stata scritta da Deniz (visto che ha capito che ha una cotta per l'architetto). Quindi, senza leggerla, Melo spedirà la lettera a Serkan, ma nessuna di loro saprà che quella lettera è stata scritta in realtà da Aydan per dire al figlio che ha una storia con Kemal.