Prosegue l'appuntamento con Love is in the air, la soap del primo pomeriggio di Canale 5 con protagonista la coppia composta da Eda e Serkan. Le anticipazioni riguardanti le trame delle prossime puntate che andranno in onda dal 20 al 24 dicembre in prima visione assoluta in tv, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende della coppia protagonista della soap e tra i due ci sarà anche un nuovo intenso bacio che non passerà inosservato.

Serkan capisce che Eda non l'ha dimenticato: trame Love is in the air al 24 dicembre

Nel dettaglio, le trame di Love is in the air fino al prossimo venerdì 24 dicembre 2021, rivelano che dopo la scenata di gelosia da parte di Serkan, l'uomo si recherà a casa di Eda perché vuole scusarsi per quel suo atteggiamento fin troppo sopra le righe.

Una volta giunto a casa della donna, si renderà conto del fatto che Eda non l'ha mai dimenticato per davvero. L'architetto, infatti, scoprirà che Eda conserva ancora il plettro della sua chitarra.

Un chiaro segnale del fatto che, malgrado siano stati lontani e distanti per diverso tempo, lei non ha mai smesso di amarlo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate della soap opera turca in onda su Canale 5 rivelano che Serkan sarà protagonista di un battibecco con la piccola Kiraz, durante il quale avrà modo di notare delle caratteristiche della bambina che gli sono molto familiari.

Nuovo bacio tra Eda e Serkan

Intanto Seyfi e Aydan cominceranno ad avere dei seri dubbi sulla paternità della bambina: sospettano, infatti, che Kiraz sia figlia di Eda e Serkan e non della coppia Melo-Burak.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the air previste fino a venerdì 24 dicembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per un nuovo momento d'amore e di grande passione che riguarderà la coppia Eda-Serkan.

Tra i due, infatti, ci sarà un nuovo intenso e appassionato bacio che sembrerà riaccendere di nuovo quei vecchi sentimenti che sembravano essere sopiti e cancellati.

Un gesto romantico e di grande amore, anche se ben presto la giovane Eda tornerà subito con i piedi ben ancorati al suolo.

Eda gela Serkan dopo il nuovo bacio: anticipazioni Love is in the air 20-24 dicembre

La donna, infatti, dopo quel bacio metterà subito in riga Serkan e gli confesserà apertamente di non essere intenzionata a tornare con lui, dato che in questo momento la sua unica priorità è il lavoro.

Al tempo stesso, però, Eda non potrà non notare il fatto che il giovane Bolat sia cambiato per davvero, dato che sta riuscendo a dare maggiore importanza all'amore e alla famiglia piuttosto che al lavoro.

Proprio per questo motivo, la donna penserà di confessargli la verità sulla piccola Kiraz.